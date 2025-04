Mario Kart World : des joueurs découvrent (déjà) des secrets et des véhicules géants

Mario Kart World sera à ne point douter le jeu de lancement de la Nintendo SWITCH 2 en juin prochain .

Si son prix officiel de 89,99 € (en version cartouche et 79,99 € en version numérique) fait polémique, comme celui de la console, Bill Trinen, de Nintendo of America, a assuré que le jeu en valait le "coût" et qu'il avait bien plus à "offrir" que ce que le premier trailer en avait montré.

Pour savoir ce qui se cache encore dans Mario Kart World (Mode histoire ? Mini-jeux ?), il faudra sûrement regarder le Nintendo DIRECT spécial est prévu cette semaine ou patienter jusqu'à la sortie du jeu.

En attendant, les premiers joueurs, qui ont eu la chance de s'essayer au jeu, ont déjà découvert des petits secrets.

Andy Robinson de VGC, s'est aperçu par exemple qu'en maintenant le bouton de saut, on pouvait bénéficier d'un petit boost.

Mieux, lors d'un circuit se déroulant sur l'eau, le YouTubeur GetMadz a découvert une sorte d'aéroglisseur géant dans lequel il s'est engouffré pour en prendre automatiquement le contrôle.

A priori, en fonction des courses, il y aura différents véhicules "géants" dans lesquels il sera possible d'entrer de façon à les piloter.

C'est un nouveau mécanisme que l'on peut d'ailleurs voir à l'œuvre dans le premier trailer du jeu dans lequel on voit Birdo foncer à l'intérieur d'un semi remorque ouvert, qui se met alors à vrombir et à démarrer...

Evidemment, il faudra voir ce que cela donne, manette en main, mais il faut déjà reconnaître que l'idée est sympa.

Pour en savoir plus, rendez-vous , le jeudi 17 avril à 15H (heure de Paris) pour le Mario Kart World Direct

