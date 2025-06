Samantha Kelly, la voix de la princesse Peach depuis 18 ans, remplacée par Nintendo le jour de la sortie de la Nintendo Switch 2

Si les personnages de jeux vidéo sont désormais des stars à part entière, les acteurs qui les doublent le sont tout autant.

Tous les fans de Nintendo connaissent par exemple, Charles Martinet qui créa la voix de Mario dans Super Mario 64 et interpréta le plombier pendant plus de 25 ans avant d'être remplacé par Kevin Afghani (à partir de Super Mario Bros. Wonder.)

Mais ce n'est pas le seul doubleur connu du Nintendoverse. Il y a aussi Samantha Kelly qui est la voix emblématique de la princesse Peach (et de Toad) depuis 2007 et Mario Strikers Charged Football- ou plutôt qui l'était.

En effet, dans un message posté sur ses réseaux le 6 juin dernier , Samantha Kelly a partagé sa déception de ne plus travailler pour Nintendo et donc de ne plus doubler la célébrissime princesse.

Merci pour toutes ces années d'amitié et de joie. Je suis triste que ce soit fini, j'aurais vraiment voulu doubler Peach et Toad pour toujours. Nintendo m'a annoncé hier qu'ils avaient décidé de redistribuer ces rôles. Je suis reconnaissante d'avoir pu les doubler pendant tant d'années. Peach et Toad sont des personnages si forts et si beaux que je prie pour qu'ils vivent éternellement, peu importe qui les double. Plein d'amour #princesspeach #toad.

Si on peut comprendre que Nintendo ait envie de recaster les voix de ses personnages, pour les faire évoluer (surtout qu'ils sont sans doute amener à parler de plus en plus), on peut tout de même s'étonner du choix de Nitnendo d'informer l'actrice de son licenciement, le jour de la sortie de la Nintendo SWITCH 2 et de Mario Kart World.

En attendant d'éventuelles précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Mario Kart World est disponible en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Retrouvez notre premier avis sur le jeu ICI.

Source : Videogameschronicle