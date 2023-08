Charles Martinet ne doublera plus Mario et va endosser un nouveau rôle

Certains l'avaient déjà perçu, Charles Martinet, l'iconique voix derrière Mario ne doublera plus le personnage dans les futures productions Nintendo. Ce sont les comptes Twitter de Nintendo qui viennent de l'annoncer au travers d'un long texte de remerciement. Charles Martinet ne doublera plus Mario mais va devenir Mario Ambassador et parcourra le monde pour propager la joie de Mario. Voici le message complet :

Charles Martinet a été la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo des années durant depuis Super Mario 64, et dorénavant, Charles va endosser un tout nouveau rôle en tant que Mario Ambassador. Avec ce changement, il cessera de prêter sa voix aux personnages de nos jeux, mais il continuera à parcourir le monde, à partager la joie de Mario et à interagir avec vous toutes et tous !

Cela a été un honneur de travailler avec Charles pour donner vie à Mario pendant tant d'années, et nous tenons à le remercier ainsi qu'à lui rendre hommage. Restez à l'écoute pour découvrir prochainement un message vidéo spécial de Shigeru Miyamoto et de Charles en personne.

Merci infiniment à Charles Martinet d'avoir donné vie au personnage de Mario depuis tant d'années et d'avoir su poser la voix juste sur ce personnage plein de vie.