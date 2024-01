Princess Peach: Showtime ! - Samantha Kelly est toujours la voix de la princesse

Toujours prévu pour le 22 mars prochain , Princess Peach: Showtime! s'apprête à prolonger l'héritage du royaume champignon et la légende de sa monarque. Après le changement de voix pour Mario dans Super Mario Bros. Wonder en novembre dernier passant de Charles Martinet à Kevin Afghani avec brio, on pouvait se demander si la princesse Peach va conserver sa voix en la personne de Samantha Kelly...

Et bien selon l'intéressée elle-même, ce sera bel et bien le cas ! Celle qui interprète la voix de la princesse mais aussi celle de Toad depuis 2007 a confirmé à une fan qu'elle ferait bel et bien son grand retour en mars prochain .