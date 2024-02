SEGA regrette d'avoir sorti Sonic Superstars en même temps que Super Mario Bros. Wonder

Souvenez-vous, en octobre dernier avait lieu un duel de titan en deux dimensions avec d'un côté Sonic Superstars et de l'autre Super Mario Bros. Wonder qui étaient sortis tous les deux sur Nintendo Switch à quelques jours d'écarts (précisons que Sonic Superstars n'était, quant à lui, pas exclusif à la console hybride). La rivalité historique entre la mascotte de SEGA et celle de Nintendo avaient donné lieu à un affrontement en deux dimensions qui n'a peut-être pas été bénéfique pour le hérisson bleu si l'on en croit SEGA dans ses résultats financiers :

"Bien que Sonic Superstars ait été généralement bien accueilli par ceux qui y ont joué, son lancement a coïncidé avec des titres concurrents du même genre, et son succès n'a pas été à la hauteur des prévisions initiales et il n'a pas atteint les prévisions initiales. L'expansion stratégique de la propriété intellectuelle de Sonic progresse. L'expansion stratégique de la propriété intellectuelle de Sonic progresse bien et nous continuerons à travailler pour augmenter les ventes de ce titre. de ce titre".

Si ce mois d'octobre avait aussi accueilli l'exclusivité PlayStation 5 Spiderman 2 il semble que SEGA fasse bel et bien référence à Super Mario Bros. Wonder en parlant de "titres concurrents du même genre". SEGA avait déjà parlé des chiffres de ventes décevants de ce titre et de son duel avec Mario par le passé. Mario vainqueur par KO ou par les chiffres (de ventes et Metacritic) dans ce duel ?

