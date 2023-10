Le producteur de Super Mario Bros. Wonder trouve que la sortie de SONIC Superstar la même semaine est une "coïncidence intéressante" et espère que les deux jeux auront du succès

C'est véritablement le choc des titans ! Dans moins de quinze jours, deux mastodontes des jeux vidéo, Sonic et Mario se retrouveront en concurrence sur les étals avec la sortie, la même semaine de SONIC Superstars, le nouveau jeu de plateforme 2D de Sonic et de Super Mario Bros. Wonder, le nouveau jeu de plateforme 2D de Mario (voir ici). Si certains joueurs y voient une erreur marketing, imaginant forcément que l'un des deux jeux en pâtira (sur Nintendo Switch tout du moins) Takashi Tezuka, le producteur de Super Mario Bros. Wonder, préfère y voir une "coïncidence intéressante". Dans une récente interview publiée par GameInformer, relayée par Nintendo Life, il explique développer des jeux de plateforme 2D depuis longtemps dans le but que de nombreux joueurs aient envie d'y jouer. En conséquence, plus il y a de joueurs qui veulent jouer à des jeux d'action en 2D, mieux c'est, et donc il espère que les deux jeux auront du succès.

Takashi Tezuka :

Je pense que c'est une coïncidence intéressante. Nous créons des jeux d'action en 2D depuis longtemps et nous voulons, bien sûr, que le plus grand nombre de joueurs possible en profitent. Nous avons hâte que le plus grand nombre possible de personnes aient l'occasion de jouer à ces jeux d'action en 2D à défilement latéral, qu'il s'agisse de Mario ou d'autres jeux.

Pour rappel, SONIC Superstars sortira officiellement le mardi 17 octobre 2023 et Super Mario Bros. Wonder, le vendredi 20 octobre 2023 .

Source : Nintendolife