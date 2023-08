SONIC Superstars sortira bien la même semaine que Super Mario Bros. Wonder

Le choc des titans !

On s'y attendait (souvenez-vous) mais c'est désormais confirmé : SONIC Superstars, le nouveau jeu de plateforme 2D de Sonic, sortira bien la même semaine que Super Mario Bros. Wonder, le nouveau jeu de plateforme 2D de Mario ! La confirmation a été faite grâce à un tout nouveau trailer de SONIC Superstars dévoilé lors de l'Opening Night Live 2023 diffusé hier soir (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) : SONIC Superstars sortira le mardi 17 octobre 2023 et Super Mario Bros. Wonder, le vendredi 20 octobre 2023 .

Cela peut paraître curieux mais les deux jeux sont, a priori, des valeurs sûres qui ont le potentiel de se vendre sur la durée. Par ailleurs, tous les joueurs ne possèdent pas une Nintendo Switch...

Après, évidemment, certains joueurs attirés par les deux jeux devront sans doute faire un choix et choisir leur camp entre celui de SONIC Superstars et celui de Super Mario Bros. Wonder... Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaires lequel des deux aura vos précieux euros (pour commencer)!

