Les nominés des Game Awards 2023 seront dévoilés ce soir

En amont de la cérémonie des Game Awards 2023, qui aura lieu dans la nuit du vendredi 8 décembre prochain (généralement vers 2 heures du matin jusqu'au petit matin) , les nominés vont être dévoilés ce soir à 18 heures (heure de Paris ). Chaque catégorie va être détaillé et les prétendants au titre de jeu de l'année 2023 vont enfin se faire connaître. Ici, chez Nintendo, nous pouvons parier à coup sûr sur la nomination de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et pourquoi pas celle de Super Mario Bros. Wonder.

Il ne nous reste que quelques heures à attendre avant d'enfin connaître les prétendant au trône pour cette dixième cérémonie des Game Awards. Qui nomineriez-vous ?

Join me this Monday, November 13 for the global livestream announcement of your nominees for #TheGameAwards



More than 30 categories revealed live at 9a PT / Noon ET /5p GMT at https://t.co/u70K4kSdGZ



Which games do you think are up for Game of the Year? pic.twitter.com/EkumU516jB