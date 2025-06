Nintendo Pictures crédité au générique de l'exclusivité PS5, Death Stranding 2

On peut dire qu'on s'attendait pas à voir le nom de Nintendo crédité au générique de Death Stranding 2: On the Beach, l'exclusivité PS5 développée par Hideo Kojima. Et pourtant !

VGC publie une capture d'écran du générique qui révèle que le studio NINTENDO PICTURES a travaillé sur la motion capture du jeu.

Pour mémoire, NINTENDO PICTURES est un studio de contenu visuel, anciennement connu sous le nom de Dynamo Pictures et qui depuis juillet 2022 appartient à 100% à Nintendo.

Acquis dans le but "de renforcer la structure de planification et de production de contenu visuel du groupe Nintendo" et de "de faire en sorte que les consommateurs du monde entier découvrent les personnages de Nintendo par le biais de vidéos", on peut s'étonner d'apprendre que NINTENDO PICTURES se retrouve impliqué dans Death Stranding 2.

Notez cependant que le studio était déjà crédité au générique du premier opus du jeu de Kojima et qu'il est donc possible que son implication soit le fruit d'un contrat passé avant l'acquisition de Dynamo Pictures par Nintendo. Par ailleurs, VGC souligne que les "services d'enregistrement de capture de mouvement" sont répertoriés séparément de la production vidéo utilisant les IP Nintendo, ce qui pourrait laisser au studio l'opportunité de travailler sur des projets divers, non liés à Nintendo.

Depuis 2022, NINTENDO PICTURES a cependant travaillé uniquement sur des jeux vidéo Nintendo comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Another Code: Recollection, Pikmin 4 , Super Mario RPG ou encore Super Mario Bros. Wonder. Cependant, on a retrouvé le studio au générique de quelques projets d'animation non-Nintendo comme Pretty Cure de TOEI Animation.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle