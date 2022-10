Nintendo Pictures : le studio d'animation de Nintendo ouvre son site officiel

En juillet dernier, on a appris que Nintendo s'était offert 100% des actions du studio d'animation CG Dynamo Pictures qui produit des cinématiques et du contenu vidéo CG pour les films, séries, jeux vidéo et attractions VR diverses et qui est l'un des précurseurs de la "motion capture" au Japon. En créant son propre studio d'animation, Nintendo compte bien promouvoir ses personnages et produire des "vidéos uniques qui resteront à jamais gravées dans les mémoires." C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le site officiel de Nintendo Pictures que Nintendo vient d'ouvrir. Pour l'instant, le site est un peu vide mais on y trouve quelques informations comme le nom du président délégué de Nintendo Pictures, Hiroshi Hirokawa​ ou ceux des réalisateurs qui y travaillent. Parmi eux, on reconnaît Yoshiaki Koizumi , le directeur de Super Mario Galaxy que l'on retrouve aussi au générique de très nombreux jeux Nintendo comme Super Mario Odyssey encore Captain Toad : Treasure Tracker. On y apprend aussi le nombre d'employés de la société sachant qu'une campagne de recrutement doit commencer en novembre.

Quoiqu'il en soit, alors que la sortie de Super Mario, le Film est désormais attendue au printemps 2023 , Nintendo Pictures s'annonce comme une nouvelle étape pour Nintendo dans sa volonté d'élargir ses domaines de compétences et de s'imposer sur le marché du divertissement de masse.

Nintendo Pictures Co., Ltd. est une société de production vidéo détenue à 100 % par Nintendo Co., Ltd. Notre objectif est de faire en sorte que les consommateurs du monde entier découvrent les personnages de Nintendo par le biais de vidéos et de créer des vidéos uniques qui resteront à jamais gravées dans leur mémoire. À cette fin, chacun de nos employés pensera toujours à ce que nos clients du monde entier trouveront intéressant, et nous travaillerons dur pour créer une organisation qui peut continuer à croître en s'engageant dans la production vidéo avec intérêt.

