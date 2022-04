La sortie du film d'animation Super Mario reportée en avril 2023 - Shigeru Miyamoto promet que "l'attente en vaudra la peine"

C'était en théorie l'un des évènements de l'année 2022 mais Nintendo vient de le confirmer : Super Mario, le Film ne sortira finalement pas avant le printemps 2023 . En effet, Chris Meledandri, producteur-réalisateur et PDG d'Illumination et Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus, ont publié plus ou moins le même message sur les réseaux sociaux pour expliquer que la décision avait été prise, conjointement avec les studios Universal, de "déplacer la sortie mondiale du film au printemps 2023 - le 7 avril en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon ". Alors, est-ce que le film a encore besoin de temps ? Est-ce une question de concurrence et de bonne fenêtre d'opportunité ? Ou encore, y-a-t-il un lien avec l'actualité de la Nintendo Switch, plus précisément avec les rumeurs de sortie d'une Switch 2 au printemps ou encore d'un jeu Mario qui accompagnerait la sortie du film ? Pour l'instant, mystère... Quoiqu'il en soit, les faits sont là. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir "cet incroyable film"... Mais Miyamoto l'assure "l'attente en vaudra la peine"... Pour autant, après le report de la suite de Zelda Breath of The Wild, c'est un nouvel événement en moins pour 2022 et un de plus pour le printemps 2023 - qui devient, décidément, le nouveau point d'orgue pour tous les fans de Nintendo.

Super Mario, le Film est un film d'animation très important pour Nintendo puisqu'il devrait lui permettre de se rapprocher encore un peu plus du modèle "Disney", après l'ouverture du premier Super Nintendo World. En cas de succès, on peut d'ailleurs s'attendre à d'autres films, des suites bien sûr mais aussi des films centrés sur d'autres personnages du Nintendoverse. Nintendo y croit tellement que Chris Meledandri (papa notamment de Moi, Moche et Méchant ou encore de Les Minions) est carrément entré au conseil d'administration de Nintendo.

Pour rappel, c'est Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World) qui interprète le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy (Le jeu de la Dame) celui de Peach et Jack Black (Chair de Poule et Jumanji) celui de Bowser. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

C'est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses, mais je vous promets que cela en vaudra la peine.

