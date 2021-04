Super Nintendo World : un coup d'œil sur les travaux du deuxième parc d'attraction Nintendo à Hollywood

Malgré la crise liée au virus du COVID-19, le Super Nintendo World, premier parc d'attraction dédié à l'univers Nintendo, a finalement ouvert ses portes le mois dernier à Osaka au Japon. Une première ouverture qui devrait être suivie par d'autres ... Rappelons que le Super Nintendo World est en réalité une des zones à thème du parc Universal Japon. Sachant qu'il y a six parc Universal Studios dans le monde, il pourrait donc y avoir, potentiellement, six Super Nintendo World. Cependant vu le contexte particulier et l'incertitude dans laquelle le monde se retrouve plongé depuis plus d'un an , la prudence est de mise. On sait qu'aux Etats-Unis, deux Super Nintendo World sont prévus. Le premier à Orlando qui vise une ouverture pour 2025 et le second à Hollywood dont pour l'instant l'avenir parait incertain.

Cependant grâce à un visiteur du parc Universal hollywoodien, on découvre, à travers une vidéo que les travaux ont bien commencé et même avancé. S'il faut encore faire preuve d'imagination, on peut reconnaître l'entrée, les pyramides et quelques attractions. Retrouvez la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à nous faire aprt de vos commentaires.

