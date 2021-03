Super Nintendo World : le premier parc d'attraction Nintendo officiellement ouvert en présence de Shigeru Miyamoto

C'est désormais officiel : les portes du Super Nintendo World, le premier parc d'attraction dédié à Nintendo vient d'ouvrir ses portes à Osaka au Japon en présence du maître Shigeru Miyamoto et de nombreux visiteurs, évidemment masqués et soumis aux distanciations physiques désormais en vigueur un peu partout sur la planète. Rappelons, d'ailleurs, que l'ouverture du parc a été plusieurs fois repoussée à cause de la crise mondiale sachant qu'à l'origine, elle était censée accompagner les jeux Olympiques de Tokyo 2020 (désormais prévus à partir du 23 juillet 2021 )

On vous a déjà parlé plusieurs fois de ce parc dont vous pouvez retrouver les détails ICI et dans nos news précédentes. L'idée c'est de projeter les visiteurs dans l'univers de Nintendo comme s'ils étaient dans un jeu grandeur nature en utilisant une application spéciale et un bracelet connecté permettant d'engranger des pièces dans toutes les grandes et petites attractions. Shigeru Miyamoto a personnellement supervisé le projet et veillé au moindre détail. Il n'a rien laissé au hasard, éparpillant dans le parc énormément de petites choses à voir et à faire, de façon à ce que le visiteur ne s'ennuie jamais. Pour le moment le Super Nintendo World est avant tout un Super Mario World puisque toutes les attractions, les boutiques mais aussi les personnages et les décors ont trait à l'univers de Mario. Mais il n'est pas exclu qu'au fil du temps d'autres zones viennent agrandir le parc. Une mystérieuse porte Donkey Kong a d'ailleurs déjà été repérée- voir ici.

Pour finir, sachez que le Super Nintendo World fait partie du parc Universal Japon. Il existe six parc Universal dans le monde ce qui, théoriquement, pourrait signifier à terme six Super Nintendo World. Pour le moment, cependant, un seul autre Super Nintendo World a été confirmé officiellement. Il s'agit du parc Universal d'Orlando dont l'ouverture est panifiée en 2025.

Retrouvez sur cette page quelques nouvelles images en provenance du site officiel du parc. Pour en savoir plus, sur le Super Nintendo World rendez-vous dans nos news précédentes.

Source : Nintendo