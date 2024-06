Donkey Kong Country Returns HD : prix, poids et détails de la version Nintendo Switch

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), Donkey Kong Country Returns HD est un énième remake / remaster à débarquer sur Nintendo Switch, de façon à alimenter facilement la console en hits instantanés, en attendant la suite, pour ne pas dire la Switch (2).

Petite originalité, cette fois , puisqu'il s'agit du portage d'un jeu initialement sorti sur Wii en 2010 qui a déjà eu droit à un portage, en 2013 sur 3DS. La nouvelle version, Donkey Kong Country Returns HD permettra d'ailleurs de retrouver le contenu bonus de la version 3DS (un nouveau monde essentiellement composé de séquences piochés dans les autres mondes).

Sachant que Donkey Kong devrait être mis en avant par Nintendo dans les mois qui viennent notamment dans les Super Nintendo World mais peut-être aussi au cinéma, ce portage s'inscrit peut-être dans un plan plus global, en attendant un probable nouvel épisode.

En attendant d'autres infos, Nintendo vient de mettre à jour la fiche eShop du jeu permettant, déjà, d'avoir un aperçu du poids du titre, (et laissant penser que le portage est déjà prêt à sortir.) A moins d'une erreur ou d'une modification future, pour le moment, il faut prévoir près de 8,7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte SD de votre console. Un poids plutôt élevé puisque sur Wii U, la version Wii du jeu pesait 3,7 Go . Par ailleurs, il faut noter que sur Switch, Donkey Kong Country Tropical Freeze pèse "seulement, 6,8 Go (contre 11 Go pour la version originale sur Wii U).

Une chose semble certaine cependant, c'est le prix de Donkey Kong Country Returns HD qui sera vendu au prix "normal" des nouveaux jeux Nintendo sur Switch, 59,99€ (et cela même sur des sites comme Amazon (lien Partenaire).il est cependant possible d'obtenir une ristourne sur le prix du titre puisqu'il fait partie de l'offre 2 jeux switch pour 99€.

En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation de v ci-dessous ainsi que les premières images du jeu sur Nintendo Switch.

,

Pour rappel, Donkey Kong Country Returns HD sera disponible le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch.

Sautez, roulez et frappez à travers l'île de Donkey Kong dans ce jeu de plateforme en 2D

Aidez Donkey Kong et Diddy Kong à reprendre leurs précieux régimes de bananes des mains de la tribu Tiki Tak dans Donkey Kong Country Returns HD sur Nintendo Switch ! Écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots de mine, chevauchez des tonneaux-fusées (et même Rambi le rhinocéros) à travers 80 niveaux répartis sur neuf mondes.

Jouez au jeu tel qu'il a été pensé à sa sortie sur Wii, ou bien réduisez le niveau de difficulté avec des cœurs supplémentaires et d'autres coups de pouce pour jouer de manière plus détendue dans cette aventure qui propose maintenant des graphismes en HD sur Nintendo Switch ainsi que tous les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS !

Unissez vos forces et relevez les défis du jeu en incarnant Donkey Kong et Diddy Kong

Partagez-vous les Joy-Con et affrontez la tribu Tiki Tak en incarnant Donkey Kong et Diddy Kong en multijoueur local. Tirez sur les ennemis avec le Kawouetto-flingue de Diddy Kong et planez avec son Tonneau-propulseur, et assommez vos adversaires en frappant le sol avec Donkey Kong avant de les percuter avec un Roule-tonneau. Unissez vos forces pour récupérer vos bananes bien aimées !