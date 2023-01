Quand Donkey Kong s'appelait Popeye - Un document de travail de Shigeru Miyamoto refait surface sur le net

C'est une histoire qui fait partie de la grande histoire des jeux vidéo, un peu comme la pizza à l'origine de PAC-MAN. Au début des années 80, le jeune Shigeru Miyamoto travaille à la conception de son premier jeu pour Nintendo. Il s'agit d'un jeu d'arcade mettant en vedette Popeye, le marin. Ce dernier doit gravir un échafaudage pour sauver Olive des mains de Brutus... Seulement, Nintendo ne réussit pas à obtenir les droits du personnage de cartoon et doit renoncer à l'utiliser. Pour autant, Shigeru Miyamoto n'abandonne pas son jeu mais au contraire l'adapte. Il s'inspire alors de King Kong et transforme Olive en Pauline, Popeye en Jumpman (pour ne pas dire en Mario) et Brutus en... Donkey Kong. La suite, on l'a connaît : le jeu, baptisé Donkey Kong est un formidable succès et fait entrer Nintendo dans la légende. Pour tout dire, si cette histoire est souvent racontée, on avait jusqu'à présent peu de preuve de sa véracité. Aujourd'hui, grâce à Forest of Illusion, on découvre que ce n'est pas une légende urbaine avec un document de travail signé Shigeru Miyamoto montrant la conception du premier niveau de Popeye; un niveau assez proche du jeu final avec Donkey Kong. Un vrai petit morceau d'histoire que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. Plus d'info sur le premier Donkey Kong avec notre news spéciale.

Notez qu'en 1982 , Nintendo sortira finalement un jeu Popeye dont vous pouvez trouver plusieurs aperçus sur le net- notamment ICI.

Voir aussi :

Early design document from the planning stages of Donkey Kong gives us a very interesting look into what the game was like when they were using characters from Popeye. Sprites for Olive Oyl, Popeye, and Bluto are seen in the top left. (Scan thanks to Gaming Historian!) pic.twitter.com/iAQLMCta41