Donkey Kong pourrait revenir en force avec des attractions, un nouveau jeu et même un film ou une série animée

Le Nintendo Direct diffusé pendant l''E3 2021 a apporté son lot d'annonces (voir là) mais pas forcément celles que l'on attendait ni celles que beaucoup d'insiders avaient prédit... Ainsi, il n'y a pas eu de nouveau jeu Donkey kong comme le dénommé Zippo, un habitué des rumeurs, l'avait prévu (souvenez-vous.)... Dans un article de blog, publié récemment, Zippo est justement revenu sur les annonces de cet E3 en expliquant que d'abord Nintendo était maître de son calendrier mais aussi que la crise du COVID-19 avait reporté et décalé pas mal de titre, à commencé par le dernier Zelda... Pour autant, il persiste et signe : le nouveau jeu Donkey Kong existe bien. Il est en développement depuis près de trois ans et il pensait vraiment qu'il serait annoncé cet été... D'ailleurs il pense que Nintendo veut remettre la licence Donkey Kong sur le devant de la scène en la transformant en véritable mastodonte multimédia au même titre que Super Mario. Ainsi, outre le nouveau jeu, le parc Super Nintendo World devrait avoir un univers entier dédié au gorille et une nouvelle série animée (à moins que ce ne soit un film d'animation) serait en préparation.

Si pour l'instant le jeu et la série restent des hypothèses, l'extension du parc Super Nintendo World est, par contre, une vraie possibilité puisque, après pas mal d'indices, une porte mystérieuse a été repérée à l'intérieur du parc japonais...

Alors êtes-vous prêt pour plus de Donkey ? n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

C'est un cas intéressant. Ce jeu est apparemment en développement depuis plus de 3 ans maintenant, et si j'étais un parieur, j'aurais absolument pensé que ce serait à l'E3, mais ce n'était pas le cas. J'en ai entendu un peu plus à ce sujet, alors peut-être que cela pourrait aider à mettre certaines personnes à l'aise.

Plusieurs personnes m'ont dit que Donkey Kong est la prochaine franchise en ligne à suivre Mario dans la poussée de Nintendo pour que leurs franchises de jeux deviennent des mastodontes multimédias.

Donkey et cie. ne reçoivent pas seulement un nouveau jeu, ils obtiennent une animation (avant que cela ne prenne feu, mes sources n'ont pas précisé s'il s'agissait ou non d'un film ou d'une émission, juste qu'une animation mettant en vedette des personnages DK était en préparation.) une grande extension de parc à thème, des marchandises, etc. Ce nouveau jeu n'est pas qu'un jeu unique, DK est à nouveau pris au sérieux au grand N, et cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans du monde entier.