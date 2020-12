Super Nintendo World : des dataminers ont trouvé des stickers cachés à l'image de Donkey Kong dans l'application mobile du parc

Présenté en compagnie de Shigeru Miyamoto en personne lors du dernier Nintendo Direct en date, il ne fait aucun doute que le Super Nintendo World sera le point de pèlerinage pour tous les fans et amateurs de l'univers Nintendo. Outre le fait que pour le moment seul l'attraction Mario Kart Koopa's Challenge en réalité augmentée nous a été dévoilée à ce jour, il semblerait que l'univers Super Mario ne soit pas le seul représentant du parc.

En l'occurrence, des dataminers ont fouillé l'application mobile dédiée au Super Nintendo World et ont trouvé des stickers à l'effigie de Donkey Kong (voir ci-dessous). De ce fait, il est tout à fait envisageable qu'une extension dédiée au premier protagoniste de Jump Man (Mario) soit en cours de production. De plus, il y quelques mois de cela nous avons remarqué un Pikmin sur l'affiche promotionnelle du parc. Attention pour le moment cette information est à l'état de rumeur et nous attendrons bien évidemment que Nintendo confirme cette hypothèse. Affaire à suivre...

Universal Japan's #SuperNintendoWorld mobile app was datamined and several Donkey Kong related stickers were found, all but confirming the existence of the rumored DK expansion. Nintendo EPD has big plans for DK, and if you can't hear them coming, you haven't been listening... pic.twitter.com/4bklc64ITi