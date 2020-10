Les Pikmin s'incrustent dans le parc d'attraction Super Nintendo World

Malgré la crise sanitaire mondiale qui n'en finit plus de faire de remous, le premier parc d'attraction Universal dédié à Nintendo devrait ouvrir ses portes l'année prochaine à Osaka au Japon. En attendant d'autres infos, on découvre aujourd'hui grâce à une illustration promotionnelle que le parc n'accueillera pas que des personnages de l'univers Mario... En effet en regardant bien sur l'image, on aperçoit plusieurs Pikmin ! Alors on ne sait pas s'ils 'agit d'une publicité déguisée pour Pikmin 3 Deluxe qui sort ce mois-ci ou si le parc accueillera une attraction dédiée aux petites créatures mais cela ouvre de nouvelles perspectives... Une affaire à suivre !

Pour rappel, le parc Super Nintendo World ouvrira ses portes au printemps 2021 .