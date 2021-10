Pikmin : la licence à la main verte de Nintendo fête ses 20 ans

C'était déjà il y a 20 ans que les chanceux Japonais pouvaient enfin découvrir le dernier bébé de Shigeru Miyamoto et ainsi assister à une toute nouvelle licence de Nintendo qui deviendra elle aussi légendaire par la suite. Le 26 octobre 2001 sortait, après de longs mois d'attente, Pikmin premier du nom sur Nintendo Gamecube, le titre reçut dès sa sortie les éloges des critiques et des fans, créant à la fois l'enthousiasme et l'émerveillement devant le design si réussi et si mignon de ses créatures porte-étendard. Qui aurait cru que 20 années plus tard la licence serait encore tant sous les feux de la rampe de quelques irréductibles fans qui n'attendent plus que de voir Shigeru Miyamoto lui-même former un 4 dans les doigts d'une main tout en tenant dans l'autre une peluche des fameuses petites créatures peuplant la planète PNF-404 ?

En 20 ans il s'en est passé des choses du côté des Pikmin, pas moins de 3 épisodes au compteur, un spin-off, un mini-jeu dans Nintendo Land et plusieurs apparitions dans la légendaire saga Super Smash Bros., en trophée, en terrain, en musiques, mais surtout via l'intégration du Capitaine Olimar en tant que combattant mais aussi et surtout un quatrième épisode qui peine à pointer le bout de son nom et une application de téléphone réalisée par Niantic après le succès de Pokémon Go. Qu'attendre de Pikmin Go dont les premières images ont fuité il y a quelque temps mais qui ne donne plus de nouvelles depuis alors même que l'application est censée sortir cette année ? Quand aurons-nous enfin droit à la suite des aventures du Capitaine Olimar ou bien encore celles d'autres protagonistes mais dans un nouvel épisode numéroté ? Tant de questions sans réponses auxquelles cette anniversaire ne semble pas répondre, mais néanmoins, au fond de chaque fan de Pikmin, la certitude que cette année à venir sera celle du retour en grande pompe de la saga adoucit l'attente de Pikmin 4. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas à toutes ses interrogations mais le moment de prononcer ces trois mots : Joyeux Anniversaire Pikmin.

Quels sont vos meilleurs souvenirs dans Pikmin ?

Quel est votre épisode favori ?

Croyez-vous aussi au retour imminent de la saga après la sortie et le succès de Pikmin 3 Deluxe sur Nintendo Switch ?

