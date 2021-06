Chronique : Aux Origines de la saga Pikmin - Retrouvez l'intégralité de notre chronique

Avant toute chose, merci pour vos retours sur cette nouvelle tentative. Merci pour l'accueil chaleureux que vous avez donné Aux origines de Pikmin. Merci d'avoir consacré du temps à sa lecture.

Des débuts de son développement en tant que simple suite à Super Mario 64, à son portage sur la console Dolphin en développement chez Nintendo à son succès d'estime sur la Nintendo Gamecube, Pikmin a su, à sa manière, marquer l'histoire du jeu vidéo et l'avènement d'une nouvelle ère de création de nouvelles licences pour le géant japonais.

Brillamment construit et savamment étudié, jusqu'à son marketing, cette nouvelle licence était destinée à remplacer Mario en terme de popularité selon Miyamoto lui-même, pari réussi ? À vous de juger tant l'impact incroyable du capitaine Olimar est encore aujourd'hui difficile à sonder complètement quand on voit les fans réclamer à pleine voix l'annonce de Pikmin 4. Saviez-vous par exemple que le son des cloches marquant la fin d'une journée dans Pikmin est inspiré de réelles cloches indiquant la fin d'une journée de travail dans un Japon rural où Miyamoto a grandi ? Saviez-vous qu'initialement Pikmin était supposé être un jeu inspiré par la Genèse ? Toutes ces informations et plus encore sont dans la chronique Aux Origines de Pikmin en trois parties.

À bientôt pour une prochaine Chronique ! N'hésitez-pas à nous faire part de vos envies de futures licences traitées sous ce format en commentaires !