La sortie de Pikmin 3 Deluxe approche à grand pas

C'est via une tweet que Nintendo France vient de nous dévoiler une nouvelle publicité pour accompagner la sortie imminente de Pikmin 3 Deluxe sur Switch le 30 octobre .

Rappelons que le jeu se verra armé pour sa ressortie de l'intégralité du jeu de base et de ses DLC, mais aussi d'un prologue et d'un épilogue inédits mettant en scène Olimar et d'autres d'améliorations diverses. Parmi ces améliorations nous pouvons noter un remaniement du gameplay, notamment sur le système de ciblage, un nouveau mode de difficulté et la possibilité de faire la campagne en coopération. L'encyclopédie Pikmin, la Piklopédie fera, elle aussi, son grand retour.

Une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eshop ! Elle débloquera notamment à son terme la toute nouvelle difficulté du jeu pour les joueurs transférant les données de celle-ci vers le jeu à sa sortie.

Plus que quelques jours avant de découvrir ou de redécouvrir la mystérieuse planète PNF-404 !