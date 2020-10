Pikmin 3 Deluxe : une vidéo pour comprendre qui sont les Pikmin ?

Longtemps fantasmé, le remaster de Pikmin 3 est désormais une réalité. Pikmin 3 Deluxe sera l'un des jeux de la fin d 'année sur Nintendo Switch. Si vous avez déjà joué au jeu sur Wii U, vous savez déjà que le titre est une petite merveille. Il s'agit d'un jeu bucolique et fantastique diablement efficace et redoutablement mené qui fait partie des meilleurs jeux de la Wii U... Fort logiquement, on se dit qu'il en sera de même sur Nintendo Switch d'autant plus que la version Deluxe du jeu rajoute des options inédites, un mode deux joueurs dans le mode Histoire, un prologue et un épilogue (voir les détails ICI.) En attendant de vous donner nos premières impressions, Nintendo vient de publier une vidéo qui fait les présentations avec les Pikmin, ces petits êtres mi plantes mi-insectes plein de surprises...

Pour rappel, Pikmin 3 Deluxe sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 30 octobre prochain.