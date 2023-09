Pikmin Garden : Nintendo lance un site spécial pour tout savoir sur les Pikmin

Dans le sillage du succès de Pikmin 4, et maintenant que tous les épisodes canoniques de la série sont disponibles sur Nintendo Switch, Nintendo vient d'ouvrir un site spécial Pikmin Garden (voir ici). Il s'agit d'un jardin extraordinaire dans lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité et l'histoire des Pikmin, avoir accès aux jeux, lire des bandes dessinées spéciales, télécharger des fonds d'écran, voir les court-métrages Pikmin ou encore acheter des produits dérivés. Le site existait déjà en version japonaise et anglaise. Il est donc désormais aussi disponible en français, preuve que les Pikmin sont désormais des héros Nintendo qui comptent. Pour faire un tour dans le Jardin des Pikmin, c'est par ici que ça se passe.

