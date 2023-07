Nintendo lance une édition gratuite du magazine Nintendo Switch pour l'été au Japon - Version anglaise numérique à feuilleter

Il fut une époque, pas si lointaine, ou les fans de jeux vidéo se ruaient régulièrement chez leurs marchands de journaux pour y acheter des magazines dédiés. Avant que les sites internet se multiplient, c'était la source principale d'infos permettant de découvrir les jeux à venir, des avant-premières, des interviews de créateurs et bien sûr des tests de jeux. De 1982 jusque dans les années 2000, les publications se sont multipliés. Tilt, Joystick, Jeux Vidéo Magazine, Consoles +, Player One ou encore, plus tard, IG magazine.. A une époque, il y avait vraiment l'embarras du choix et les fans de Nintendo avaient même plusieurs magazines comme Gameplay 64 / 128, X64 ou encore le Magazine Officiel de Nintendo. Petit à petit, malheureusement, les magazines papier ont disparu et d'ailleurs, aujourd'hui, à part les kiosques (et encore) les magasins de journaux sont rares... Il reste malgré tout aujourd'hui quelques titres comme JV : Culture Jeu vidéo ou Canard PC par exemple et de temps en temps, de nouveaux titres tentent de se faire une place...

Mais, même si désormais le net est une source inépuisable d'infos permettant de découvrir dès jeux dès leur annonce avec des images mais aussi des vidéos, feuilleter un magazine en papier à toujours son charme et ses avantages. D'ailleurs l'été est un moment propice à la lecture de magazine que ce soit en voyage dans le train, ou sur la plage. C'est sans doute pour cela que Nintendo vient de lancer une édition gratuite de son magazine officiel spécial été. Un magazine distribué gratuitement dans les magasins de jeux vidéo au Japon mais que l'on peut aussi retrouver en version numérique.

Au programme, notamment, des pages sur Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch! et Disney Illusion Island qui sont les exclusivités de la Nintendo Switch cet été , des astuces pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais aussi de jolies illustrations inédites. Malheureusement, pour le moment du moins, il n'existe pas de version française du magazine. Cependant vous pouvez retrouver quelques pages ci-dessous et même feuilleter l'intégralité du magazine en japonais en cliquant ICI et une version spéciale du magazine en anglais en cliquant LA.

[トピックス]「ニンテンドーマガジン 2023 summer」を順次発送中。デジタル版も公開。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 15, 2023

Source : Nintendo