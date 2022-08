Les 15 jeux les plus attendus en fin d’année sur Nintendo Switch

​2022 était censée être une année explosive pour la Nintendo Switch, principalement parce qu'elle devait se conclure en beauté avec la sortie de Zelda BOTW 2 (titre provisoire.) Malheureusement le titre a été reporté, décalant sensiblement la ligne de mire des gamers, désormais focalisée sur le printemps 2023 . 2022 est d'ailleurs peut-être la dernière année où la Nintendo Switch sera seule sur les étals en attendant l'arrivée d'un hypothétique nouveau modèle. Cependant, même si une nouvelle Switch arrive, nous sommes nombreux à croire que cela ne sonnera pour autant pas le glas de la Switch actuelle comme la PS5 n'a pas acté la fin de la PS4; et que donc, d'autres grands jeux sortiront encore sur notre bonne vielle Switch. Cependant, on note que du côté de Nintendo pour le moment, à part Zelda BOTW 2 et Metroid Prime 4 (qui n'a pas de date de sortie ) le calendrier de sortie 2023 sur Switch est vide. Nintendo devrait y remédier prochainement avec un Nintendo Direct. Il y a généralement toujours un Nintendo Direct en septembre . Ce serait aussi l'occasion de remplir les blancs du catalogue de fin d'année . Il reste en effet encore de la place pour quelques jeux "de dernière minute". Quant on compare cette fin d'année avec les fins d'année précédentes, on remarque que cela manque quand même de "party-games" et de jeux "grand public"... Nintendo pourrait être tenté de capitaliser sur des licences populaires comme Animal Crossing par exemple en proposant un nouveau petit jeu... Depuis longtemps, il y a aussi des rumeurs autour du retour de Metroid Prime dans une nouvelle version sans parler des portages des deux Zelda HD de la Wii U, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Il est vrai que chaque année, un "nouveau" jeu Zelda est ajouté au catalogue de la Switch, et Nintendo pourrait très bien annoncer "par surprise" une compilation spéciale qui sortirait dans la foulée comme la firme l'a fait en 2020 avec Super Mario 3D All-Stars, sorti seulement 15 jours après son annonce. Pour autant, en attendant, il y a déjà de quoi faire avec les jeux déjà prévus sur Nintendo Switch pour ce dernier trimestre 2022 . Retrouvez ci-dessous 15 titres attendus sur la Switch dans les prochains jours et semaines... Des jeux divers (des petits, des moyens, des gros...) à même de plaire à des joueurs très différents.

LISTE DE 15 JEUX ATTENDUS SUR NINTENDO SWITCH POUR LA FIN D'ANNEE 2022

Tout bon fan invétéré (et invertébré) de Bob l'Eponge, a toujours rêvé d'un jeu qui rendrait justice à la folie frappadinguement poétique de la série créée par feu Stephen Hillenburg. Peut-être qu'avec SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, on tient le bon jeu. Le titre semble reprendre la recette (pas si secrète) et le moteur de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté tout en s'inspirant de nombreux épisodes cultes, ce qui a de quoi intriguer et peut-être même, satisfaire les fans les plus atteints. Si le jeu n'a pas encore de date de sortie, il est annoncé "prochainement" sur nos écrans. VOIR DETAILS ICI.

14 : Life is Strange Remastered Collection 2022

Alors que Life is Strange : True Colors est disponible depuis l'année dernière sur Nintendo Switch, la compilation réunissant "Life is Strange Remastered" et "Life is Strange : Before the Storm Remastered" ne cesse de prendre du retard. Cependant, même si on ne dispose pas pour le moment de date de sortie précise, il semblerait que cette fois, c'est la bonne. Dès la rentrée, on devrait (re)découvrir ces deux épisodes "cultes" sur notre bonne vieille Switch- peut-être dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct de septembre (Méthode Coué.) VOIR DETAILS ICI

Si la Nintendo Switch fait figure parfois de petit musée du jeu vidéo réunissant les jeux d'hier et d'aujourd'hui dont certains ayant fait les belles heures des consoles concurrentes, il reste encore quelques grosses licences multiplateformes récalcitrantes. Tomb Raider en fait partie. A défaut d'accueillir un épisode canonique, les possesseurs de la console de Nintendo vont cependant pouvoir malgré tout s'amuser avec Lara Croft grâce à la sortie de deux spin-offs très appréciés : Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris. Commencer par la fin, c'est, somme toute, un bon début. VOIR DETAILS ICI

​12 : JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R - Sortie le 2 septembre 2022

A la base, il s'agit d'un jeu de combat réunissant les héros du manga culte d'Hirohiko Araki sorti en exclusivité sur PS3, en 2013 . Moins de dix ans plus tard, Bandai-Namco le ressort de ses tiroirs pour lui offrir une version remasterisée avec près de 50 combattants issus de tous les arcs de la série. Gameplay ajusté et nouveaux modes devraient faire de cette version, la version définitive du jeu. VOIR TOUS LES DETAILS ICI

11 : No Man's Sky - Sortie le 7 octobre 2022

Après une sortie controversée en 2016 , No Man's Sky a au fil du temps (et des mises à jour) retrouvé les faveurs des joueurs. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration dont le contenu est généré de façon procédurale. Le but est, à bord d'un vaisseau spatial, de traverser l'espace et de visiter des milliers de planètes différentes dont on ne sait jamais à l'avance ce qu'elles nous réservent. C'est un jeu fleuve que l'on n'aurait pas forcément imaginé retrouver sur Nintendo Switch. Le jeu s'offre pourtant une version spécialement conçue pour la console de Nintendo. Pour découvrir le résultat, rendez-vous en octobre... VOIR DETAILS ICI

Ron Gilbert est un scénariste et concepteur de jeux vidéo qui fait partie des grands noms du secteur. On le retrouve notamment au générique des grands jeux de LucasArts des années 80/90 : Maniac Mansion, Day of Tentacle et Monskey Island. Des titres dont la simple évocation fait briller des petites étoiles dans les yeux des joueurs qui y ont joué à l'époque de leur sortie (ceux qui sont encore en vie, bien sûr.) Alors lorsqu'on apprend que Ron Gilbert a repris du service pour nous offrir une "vraie" suite à The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge, on ne peut qu'être prêt à repartir à l'abordage ! Voir les détails ICI.

Square Enix nous invite à une chasse aux trésors en compagnie d'Erik et Mia, les héros de Dragon Quest XI en version enfant. Action, énigmes et aventures sont au programme de ce jeu coloré qui devrait plaire aux fans de la licence Dragon Quest- et aux autres ! Bref à tout le monde. TOUS LES DETAILS ICI

​

Square Enix offre une nouvelle exclusivité console à la Nintendo Switch (le jeu sort aussi sur PC.) Il s'agit d'un jeu de rôle et de simulation vous demandant de cultiver la terre, de cuisiner et de fabriquer des objets au rythme des saisons, tout en gardant une main sur son épée. En effet, le danger rôde et la "saison de la mort" peut venir irrémédiablement détruire votre petit paradis. VOIR ICI POUR LES DETAILS

Encore un titre de Square Enix sur Switch pour cette fin d'année . Il est signé PlatinumGames et a déjà fait ses preuves sur consoles Playstation et Xbox. Son arrivée sur Nintendo Switch est un évènement assurant à la console de Nintendo un nouveau hit à son catalogue. TOUS LES DETAILS ICI

Le jeu NieR:Automata, salué par la critique, débarque sur Nintendo Switch ! Des formes de vie mécaniques venues d'un autre monde ont attaqué la Terre. Face à cette menace nouvelle, l'humanité n'a pas eu d'autre choix que de trouver refuge sur la Lune. En tant que 2B, membre de la force militaire androïde YoRHa, immergez-vous dans un féroce combat pour reprendre la planète. Cette version de NieR:Automata inclut tous les DLC déjà sortis ainsi que des costumes exclusifs à la version Nintendo Switch. Partez à la reconquête de la Terre dans NieR:Automata The End of YoRHa Edition, qui sortira le 6 octobre et est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.

Encore un hit assuré qui a fait les belles heures de la PS4 et qui débarque en version Royale sur Nintendo Switch. Un prélude à encore plus de Persona sur Nintendo Switch puisque Persona 3 Portable et Persona 4 Golden seront aussi bientôt disponibles ... VOIR NOTRE NEWS SPECIALE

Eveillez votre Persona avec l’arrivée de trois jeux iconiques de la série Persona sur Nintendo Switch ! Sauvez les gens de leurs désirs distordus en portant le masque d'un Voleur Fantôme dans le jeu acclamé Persona 5 Royal, assorti de tout le contenu téléchargeable disponible. Il existe également une légende urbaine qui prétend que votre âme sœur pourrait apparaître si vous regardez l’écran de votre Nintendo Switch par une nuit pluvieuse dans Persona 4 Golden. Un calme étrange engloutit la ville, les gens deviennent d'inquiétants cercueils et des Ombres, des monstres venus d'un autre monde déferlent dans Persona 3 Portable, qui propose aussi de suivre une autre route en incarnant une protagoniste alternative ! Les trois jeux proposent des voix anglaises et japonaises, des graphismes haute-définition et sont vendus séparément. Persona 5 Royal débarque sur Nintendo Switch le 21 octobre. Davantage d'informations sur Persona 4 Golden et Persona 3 Portable arrivent prochainement, alors restez à l'écoute ! Soyez prêts... l’heure sombre approche !

5 : SONIC Frontiers - Sortie le 8 novembre 2022

Depuis le succès de Breath of The Wild qui a su brillamment revoir les conventions qui régissaient jusque-là les jeux Zelda tout en revenant aux fondamentaux (ce qui est un véritable tour de force), de nombreuses licences ont décidé de suivre la même voie. Seulement créer un jeu du même acabit que Zelda Breath of The Wild prend du temps. Et c'est donc, finalement un peu plus de 5 ans après la sortie du hit de Nintendo que Sonic s'apprête à nous faire vivre une grande aventure en mode ouvert façon Breath of The Wild voire même Breath of The Wild 2, Sonic ayant lui aussi, semble-t-il un problème avec son bras... TOUS LES DETAILS ICI

Foncez vers une nouvelle zone ! Les nouvelles aventures de Sonic démarrent sur les Starfall Islands, berceau d'une mystérieuse civilisation ancienne. Parcourez des collines escarpées et utilisez l’environnement à votre avantage pour foncer en toute liberté à travers de vaste zones ouvertes grâce aux talents de Sonic. Que va découvrir Sonic sur ces mystérieuses îles ? Filez à tout allure vers de nouveau sommets et découvrez le frisson de l'hyper vitesse en toute liberté. Sonic Frontiers sortira le 8 novembre sur Nintendo Switch.

4 : Splatoon 3 - Sortie le 9 septembre 2022

Si vous êtes fan de Splatoon, difficile de ne pas être excité par la sortie d'ici quelques jours de Splatoon 3 qui va devoir faire mieux que les deux premiers opus.. A priori, il n'y a pas vraiment de souci à se faire- à moins bien sûr d'attendre un changement en profondeur- voir ICI notre preview du jeu. Splatoon 3 semble marcher sur les traces des deux épisodes précédents en améliorant la formule et en approfondissant certains modes... Le jeu devrait en outre proposer une super aventure en coopération. Voir tous les détails du jeu avec nos news précédentes.

Longtemps considéré comme une rumeur, le premier Mario + The Lapins Crétins s'est depuis imposé comme l'une des belles exclusivités créées par un tiers pour la Switch. Sa suite s'annonce pour le moins explosive et sera à n'en point douter l'un des évènements de 2022. C'est d'ailleurs (à moins d'une surprise de dernière minute) LE nouveau jeu Mario de l'année, preuve que Nintendo a confiance en son potentiel grand public. d'après ce que nous en avons vu, le jeu s'annonce un peu plus porté sur l'aventure et l'exploration que son prédécesseur tout en conservant bien sûr ses combats tactiques au tour par tour (mais désormais en temps réel...) TOUS LES DETAILS ICI

2 : Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Sortie le 18 novembre 2022

Il n'y a pas que SONIC qui se lance dans le jeu en monde ouvert. Après Légendes Pokémon : Arceus sorti plus tôt cette année qui proposait déjà, des "zones ouvertes", les Pokémon ont droit eux aussi à leur "Breath of The Wild". Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont en effet l'ambition de sonner la fin de la récréation et le début d'une nouvelle ère pour les Pokémon. Alors nouveau ou faux départ, rendez-vous en novembre pour le découvrir. Voir aussi NOS NEWS PRECEDENTES

1 : Bayonetta 3 - Sortie le 28 octobre 2022

Si lorsque l'on pense à Nintendo, on a tendance à penser à Mario, Zelda, Animal Crossing, Kirby et autres licences à succès maison, depuis quelques années , il y a une héroïne qui se sent bien sur consoles Nintendo : Bayonetta. Après un épisode 2 féerique sur Wii U (porté ensuite sur Switch) et toujours exclusif, notre sorcière bien-aimée s'apprête à revenir pour la troisième fois en exclusivité sur la console de Nintendo. Autant dire que votre serviteur est comme un fou. My body is ready. Ultra raidi. Et, croyez-le ou non, le dernier trailer n'a pas entamé ce bel enthousiasme- au contraire même. C'est à coup sûr l'un des grands titres de la Switch de cette fin d'année . La sorcière ne peut pas nous décevoir ! VOIR DETAILS ICI

Evidemment, ce ne sont pas les seuls "nouveaux" titres qui viendront égayer vos jours et vos nuits d'hiver cette année sur Nintendo Switch. Outre les annonces que l'on attend d'ici peu et qui viendront grossir le catalogue de la fin d'année de la Switch (qui a dit Zelda ?), d'autres jeux ont déjà été annoncés comme :

En attendant d'autres révélations, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et quel(s) jeu(x) vous attendez le plus en 2022 sur Nintendo Switch même s'il ne figure pas dans cette liste.

