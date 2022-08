Sonic Frontiers se dévoile en images avec de nouveaux détails

SONIC Frontiers sera, à coup sûr, l'un des évènements vidéoludique de cette fin d'année . SEGA a semble-t-il soigné son bébé en espérant plaire à la fois aux fans des aventures vidéoludiques du hérisson bleu mais aussi à toutes celles et ceux qui l'ont découvert et adoré dans la série de films à succès. En attendant de voir si le pari est réussi et si SONIC aura bien droit à son "Breath of the Wild", à l'occasion de la gamescom 2022 qui se tient actuellement à Cologne, un nouveau trailer centré sur l'histoire a été publié (voir ici) L'occasion de découvrir de nouvelles images du jeu mais aussi et surtout, sa date de sortie... L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur le jeu dont le terrain s'étendra sur "cinq immenses îles" remplies d'aventures et de défis en 3D mais aussi en 2D. Sonic disposera en outre de nouvelles techniques d'attaque, notamment le "cycloop" lui permettant d'anéantir ses ennemis en leur tournant autour. Il retrouvera aussi une vieille amie... Pour aller plus loin, retrouvez la présentation du jeu et quelques arrêts sur image provenant du trailer.

SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

Découvrez la toute nouvelle plate-forme Open Zone Faites la course à travers cinq immenses îles du monde débordant de forêts denses, de cascades débordantes et de paysages désertiques grésillants, chacune avec ses propres défis de plate-forme d'action uniques et ses secrets cachés à découvrir. Liberté à grande vitesse inégalée Partez à l'aventure à travers les îles Starfall et découvrez ce que chacune a à offrir à la vitesse que seul Sonic peut offrir. Frayez-vous un chemin comme bon vous semble et découvrez des quêtes secondaires, résolvez des énigmes, escaladez d'énormes structures, allez à la pêche et rencontrez un ou deux visages amicaux en cours de route... Relevez le défi dans le cyberespace Découvrez des portails dispersés à travers l'île et aventurez-vous dans les niveaux du cyberespace à travers des portails dispersés à travers les îles avec une plate-forme 3D signature à des vitesses Sonic, remplies de défis pour mettre vos compétences à l'épreuve. Combat cyber-alimenté Les îles Starfall abritent d'étranges créatures que Sonic n'a jamais rencontrées auparavant. Utilisez le tout nouveau système de combat et les améliorations de l'arbre de compétences pour combattre de manière stratégique, en combinant des mouvements tels que des esquives, des parades, des compteurs, des combos et la nouvelle capacité Cyloop pour éliminer des ennemis mystérieux et des titans colossaux. Une nouvelle aventure pleine de mystère et d'intrigue Devenez Sonic et voyagez pour découvrir les mystères des vestiges d'une ancienne civilisation en proie à des hordes de robots. Avec rien d'autre qu'une poignée de questions et une voix désincarnée pour vous guider, partez pour sauver vos amis et les habitants énigmatiques des îles Starfall d'une menace colossale et mécanisée.

