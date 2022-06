Sonic Frontiers : un prologue avec Tails et de nouvelles images de gameplay

Comme on s'y attendait, le Sonic Central publié un peu plus tôt aujourd'hui (voir là) a permis de découvrir de nouvelles images de gameplay de SONIC Frontiers, le Sonic 3D en monde ouvert prévu en fin d'année. Depuis le début du mois , IGN publie des vidéos de gameplay du jeu qui est très attendu (au tournant) par les fans. Cependant il faut reconnaître que si SEGA avait su faire monter la hype autour de son jeu lors de son annonce, la diffusion des premières images ont eu plutôt tendance à la faire retomber. Il faut dire que l'univers est très "bizarre" tout comme les créatures qui le peuplent. Sonic est tout petit, comme rajouté dans le décor immense... Quant aux séquences de combat, elles interpellent, pour le moins... Le tout est tellement étrange que certains se demandent si Sega ne ferait pas mieux de reporter encore une fois la sortie de son jeu... Mais à ce stade, difficile de se faire un véritable avis. Retrouvez donc dernière vidéo qui présente un ennemi original puisqu'il fait office de piste et que Sonic doit courir jusqu'à sa tête pour l'exploser. Retrouvez aussi un teaser de Sonic Frontiers Prologue, une petite histoire avec Tails que l'on découvrira bientôt et qui devrait permettre de présenter le jeu ainsi que la dernière vidéo d'IGN.

Retrouvez tout ça ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

,