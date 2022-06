Sonic Frontiers : les premières vidéos de gameplay ne sont pas issues de la version définitive du jeu

Depuis deux ans , SEGA a décidé de mettre le paquet sur sa mascotte Sonic en multipliant ses apparitions que ce soit au cinéma, à la télé, dans les magasins de jouets et bien dans nos consoles. Ainsi, d'ici peu on retrouvera SONIC Origins, une compilation des premiers opus et, surtout, à la fin de l'année, SONIC Frontiers un épisode 3D ambitieux, surfant sur le succès de The Legend of Zelda Breath of The Wild comme quasiment désormais la plupart des grosses licences. Cependant si l'annonce du titre avait su susciter l'enthousiasme des fans, les premières images de gameplay publiées depuis le début du mois par IGN (suite à un contrat d'exclusivité) ont eu plutôt tendance à la tempérer. Les environnements vides, l'animation rigide ou encore les ennemis étranges et peu inspirés ont en effet été jugés pour le moins inquiétants par les joueurs surtout en sachant que le jeu aurait du sortir en 2021 et que SEGA a préféré repousser sa sortie pour "améliorer sa qualité"- voir détails ICI. Cependant, Mitchell Saltzman d'IGN, qui s'est occupé de la preview du jeu, a tenu à rassurer les joueurs en rappelant d'abord que les images montrées provenaient "d'une première version du jeu" et non de la version finale. Par ailleurs, le journaliste affirme que d'après lui la Sonic Team a trouvé une formule gagnante en réussissant à transposer en 3D, le gameplay 2D du hérisson bleu. Il en a profité d'ailleurs pour mieux expliquer la construction du jeu alternant des phases avec Sonic en 3D en monde ouvert avec d'autres plus classiques reprenant les mécanismes des jeux de plateformes 2D de Sonic.

Voici comment Mitchell Saltzman d'IGN décrit le déroulement de SONIC Frontiers :

Explorer le monde ouvert

Résoudre des énigmes pour découvrir de nouvelles sections de la carte

Trouver des objets de collection pour améliorer les statistiques

Combattre les boss du monde pour gagner des pièces de portail

Utiliser les pièces de portail pour débloquer des niveaux Sonic linéaires

Terminer des niveaux Sonic linéaires pour débloquer les Emeraudes du Chaos

Pour Mitchell Saltzman , la Sonic Team a trouvé une bonne formule mélangeant l'ancien et le nouveau. Certes, la version à laquelle il a joué a besoin encore de travail. Il y a des bugs et des ajustements à faire. Le fait que le monde ouvert de Sonic soit rempli de plateformes, de rails et d'anneaux suspendus dans les airs sans raison est un peu étrange, en totale contradiction avec le côté réaliste des environnements. Mais à part ça, les combats offrent pas mal de possibilités et même de subtilités en permettant d'anéantir les ennemis de différentes façons , et il y a des tas d'énigmes et de puzzles à même de contenter les fans.

En conclusion :

Sonic Frontiers est une nouvelle étape étonnante pour la série Sonic dans territoire inconnu, et d'après le temps que j'ai pu passer avec, Sonic Team semble avoir trouvé une formule gagnante. Il reste clairement du travail avant la sortie durant les fêtes ; Il y a beaucoup de pop-in dérangeant, un bon nombre de bugs à éliminer, et les combats de Boss ont besoin d'être peaufinés, mais au final ma session de jeu sur cette version anticipé a répondu à la question principale que je me posais : est-ce que le gameplay unique de Sonic peut fonctionner en monde ouvert ? Et la réponse est « absolument ».

En définitive, la preview d'IGN est positive même si on se demande quand même s'il était judicieux de montrer des images d'une première version du jeu aussi peu enthousiasmantes, du moins visuellement. On se demande d'ailleurs comment la Sonic Team va faire pour résoudre tous les problèmes énoncés... Quoiqu'il en soit, il reste quelques mois (semaines ?) avant que le souffle de la nature n'emporte les joueurs dans le monde de SONIC Frontiers.

Pour rappel, SONIC Frontiers est prévu cette année sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Pour en savoir plus, voir nos news précédentes. Nous vous invitons aussi à lire (en français) la preview d'IGN de SONIC Frontiers (voir ICI.)

