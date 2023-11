Sonic Superstars - Le lancement n'a pas atteint les objectifs de SEGA

Disponible depuis le 17 octobre 2023 , SONIC Superstars est le dernier opus de la sage de SONIC Team. Avec un public divisé sur la qualité de cet opus, le PDG de SEGA Haruki Satomi a déclaré aux investisseurs de la société que le jeu n'avait effectivement pas atteint les objectifs initiaux, tout en les rassurant en disant que les jeux SONIC se vendent mieux en novembre et en décembre. A moins que la chute de prix rapide de SONIC Frontiers n'ait incité les joueurs à patienter au lieu de payer le prix maximum ?

« Quant à Sonic, nous avons sorti Sonic Superstars et Sonic Origins Plus. Sonic Superstars est sorti en octobre, ce qui a amené un lancement légèrement plus faible que prévu, mais en réalité, la licence SONIC se vend le plus principalement de novembre à décembre, et plus de 90 % des coûts marketing de ce titre seront dépensés à Thanksgiving. et les fêtes de fin d'année à partir de novembre. Même si dans les résultats financiers annoncés aujourd'hui, nous prévoyons des ventes de ce titre légèrement plus faibles au vu de l'état de démarrage mentionné ci-dessus, nous prévoyons de poursuivre nos efforts marketing pour vendre au même niveau que Sonic Frontiers.