Mario, Sonic, Mickey, Kirby : quatre jeux de plateforme 2D incontournables sur Nintendo Switch

Si depuis l'époque de la NES, les jeux de plateforme ont beaucoup évolué en passant notamment à la 3D, les bons vieux jeux de plateforme 2D n'ont pour autant jamais disparu, remportant toujours plus de succès. Il faut dire que les jeux de plateformes 2D sont généralement simples à prendre en main puisque tout s'affiche sur un seul plan et qu'il suffit bien souvent d'avancer pour progresser. Les bons jeux de plateformes sont d'ailleurs un peu comme une partition de musique. En fonction de l'habileté, de l'expérience et du talent des musiciens, une même partition ne donnera pas le même résultat. Certains la joueront avec application, d'autres avec audace ou difficulté et d'autres encore de façon magistrale et étonnante.

Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous êtes fan des jeux de plateforme "grand public" jouables seuls ou à plusieurs sur le même écran, 2023 a du vous combler. En effet, la Nintendo Switch a accueilli cette année pas moins de quatre jeux de plateformes à même de plaire à tous les joueurs et jouables qui plus est, à plusieurs : SONIC Superstars, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Super Mario Bros. Wonder et Disney Illusion Island, les trois derniers étant exclusifs à la console de Nintendo. Ces quatre jeux sont, chacun dans leur style, de très bons jeux, avec leurs qualités et leurs défauts. Alors que les fêtes sont là, petit coup de projecteur sur quatre jeux de plateforme 2D incontournables en 2023 .sur Nintendo Switch.

Il s'agit du remaster du premier jeu Kirby 2D multijoueur initialement sorti sur Wii en 2011 et qui marchait clairement dans les traces de New Super Mario Bros. Wii. Le jeu de base était très réussi et évidemment, cette version Deluxe l'est tout autant, d 'autant plus que Nintendo a pris soin de rajouter une nouvelle histoire en forme de prologue (ajoutant de nouveaux niveaux "plus difficiles") ainsi qu'une multitude de mini jeux jouables seuls ou à plusieurs sur le même écran (dont vous pouvez avoir un aperçu dans notre vidéo dédiée). Cependant, c'est bien le jeu principal qui reste l'attraction numéro un du titre. Globalement, le jeu est identique au titre Wii bien que de nouveaux pouvoirs aient été ajoutés et que désormais un effet cel-shading a été ajouté autour des personnages pour mieux les faire ressortir les uns par rapport aux autres.

A l'époque, dans notre TEST, Kirby's Return to Dream Land Deluxe avait reçu la juste note de 8,5/10

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est un très bon remaster qui remet sur le devant de la scène un excellent jeu de plateforme multijoueur bourré d’idées et d’invention avec de bons ajouts, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux défis, un épilogue sympa et une sorte de mini Kirby Party. Un jeu fun intergénérationnel pour toute la famille qui réunira filles et garçons, petits et grands, bons et moins bons joueurs. Bref, tout le monde aimera Kirby's Return to Dream Land Deluxe !

Pour en savoir plus sur retrouvez notre TEST COMPLET : Le magicien rose !

C'est probablement le moins connu des quatre titres. Pourtant cette exclusivité Nintendo Switch a de la ressource. Extrêmement bien réalisé et comme entièrement dessiné à la main, c'est une des belles surprises de l'été dernier. Dans Disney Illusion Island, on dirige au choix Mickey, Minnie, Donald ou Dingo sachant que s'ils se dirigent de la même façon, les développeurs ont fait en sorte que chacun ait ses propres gadgets et animations (Donald héritant toujours des pires items !). Le jeu reprend les personnages, l'univers, l'humour et le style de la série animée Le Monde Merveilleux de Mickey qui a donné un coup de jeune à la mascotte de Disney, grâce à un parfait équilibre entre style rétro et humour loufoque.

Evitant de se frotter aux mastodonte de la catégorie, Disney Illusion Island joue la carte de l'originalité. Ainsi, le jeu s'apparente plus à un vaste parcours d'embûche ou les personnages ne peuvent que sauter et éviter les pièges et les ennemis sans jamais pouvoir els éliminer. plutôt que de découper le jeu en niveau, il propose une vaste carte composée de trois biomes différents tous connectés les uns aux autres avec un côté "Metroidvania" pour les nuls jeunes assumé.

Extrêmement bien réalisé et bénéficiant d'une bande son symphonique excellente, Disney Illusion Island est l'une des belles surprises de l'année, injustement boudé et probablement pas assez mis en avant par Disney et Nintendo. Disponible à "petit prix", Disney illusion Island est un jeu coup de cœur qui ne recevra probablement aucun prix de la presse spécialisée mais qui mérite cependant toute votre attention (et vos euros !) C'est un jeu parfait pour jouer en famille et initier les jeunes joueurs aux jeux de plateforme. Des jeux aussi soignés et respectueux des jeunes joueurs, il n'y en a, en définitive, pas des masses en dehors des productions Nintendo. Notez qu'une mise à jour récente à ajouté un nouveau mode de jeu et quelques améliorations de la "qualité de vie".

A l'heure ou il est de bon ton de cracher sur Disney qui, il faut bien le dire, à fait des choix contestables qui ont impacté la qualité de sa production cinématographique, voilà une production vidéoludique qui fait chaud au cœur et, qui on l'espère en annonce d'autres encore meilleures... (NDLR : pour commencer, on ne serait pas contre le retour d'Epic Mickey).

A sa sortie, dans NOTRE TEST de Disney Illusion Island, nous avions attribué la note coup de cœur (et coup de pouce) de 9/10

Mickey grille la politesse à Mario et Sonic avec un jeu de plateforme pur, coloré et plein d'humour. Superbement réalisé et se renouvelant constamment jusqu'à la fin, Disney Illusion Island est une surprise inattendue qui devrait plaire à tous les joueurs, jeunes et moins jeunes même s'il sera parfait pour introduire les nouveaux venus au genre.

Pour en savoir plus sur Disney Illusion Island, retrouvez NOTRE TEST COMPLET : Super Mickey Bros.

Que l'on aime ou pas les films SONIC sortis ces dernières années sur grand écran, on ne peut nier qu'ils ont permis au hérisson bleu de SEGA d'acquérir une popularité phénoménale au point d'en faire désormais un des héros préférés des enfants et des cours de récré. Il faut dire que SEGA n'a pas lésiné : outres les films, Sonic a eu droit en quelques mois à des concerts, à une nouvelle série animée sur Netflix (en attendant le spin-off sur Knuckles à venir sur Paramount +) et, bien sûr à un tas de jeux vidéo. En effet, en quelques mois de nombreux jeux SONIC, nouveaux ou anciens, ont déboulé sur consoles et mobiles avec comme objectif d'atteindre un niveau de qualité (et de popularité) équivalent aux jeux Super Mario.

Après SONIC Frontiers, un jeu 3D en monde ouvert, un peu brouillon mais largement meilleur que les derniers jeux Sonic en 3D, Sonic revient à ses premiers amours avec SONIC Superstars, un titre qui cherche à la fois à être très respectueux des jeux d'origine tout en ouvrant un nouveau chapitre et une nouvelle voie pour les jeux Sonic en 2D.

Le résultat est excellent bien qu'inégal. D'un côté, le jeu réussit vraiment à retrouver la formule magique des premiers opus avec un gameplay très proche de celui des jeux originaux, de l'autre, il pâtit de choix de conception douteux ou malheureux qui font que certains passages deviennent fastidieux et frustrants (notamment les passages avec les boss), alors que d'autres émerveillent et enthousiasment ! Par ailleurs, certains passages ne semblent pas adaptés au jeu à plusieurs sur le même écran (en tout cas à quatre).

Le jeu est multi-plateforme, et visuellement, forcément, il est moins beau sur Nintendo Switch mais globalement ça passe et certaines séquences sont même très belles. De plus, techniquement, il n'y a pas grand chose à dire à part quelques ralentissements ici ou là, de l'aliasing et D'après Digital Foundry (voir ici) il se pourrait pourtant que la version Switch soit la version de référence, c'est à dire celle qui ait servi de base pour les autres. Une hypothèse qui tendrait à prouver (si tant est qu'elle se révèle exacte) que SEGA a conscience de l'importance et du potentiel commercial du jeu sur la console de Nintendo.

Mais dans ce cas, pourquoi diantre avoir sorti SONIC Superstars la même semaine que Super Mario Bros. Wonder ? On n'a pas encore les chiffres définitif de ventes mais le jeu n'a visiblement pas performé dans les charts du monde entier (voir là) et notamment dans ceux liés à la Nintendo Switch. Forcément, si le public principal du jeu est sur Switch, celui-ci a du faire un choix... Et à priori, pas forcément celui de SONIC. On peut aussi penser que beaucoup de joueurs se sont dit que contrairement à Super Mario Bros. Wonder, SONIC Superstars allait voir son prix de vente baisser assez rapidement

Il se pourrait d'ailleurs qu'avec le temps, le jeu finisse par rencontrer son public, en profitant notamment des fêtes de fin d'année; Quoiqu'il en soit, SONIC Superstars est un bon jeu Sonic 2D que nous vous conseillons surtout si vous aimez les premiers SONIC 2D.

A l'époque de sa sortie, notre TEST était peut-être un peu trop sévère... Pour nous, SONIC Superstars, c'était... 7/10

Bourré de petits défauts, SONIC Superstars reste un bon jeu de plateforme 2D qui sans forcément égaler dans nos cœurs les premiers épisodes, réussit à en restituer la magie tout en apportant des nouveautés et des surprises qui au final, rendent l'aventure très satisfaisante à défaut d'être inoubliable.

Pour en savoir plus sur SONIC Superstars, retrouvez NOTRE TEST : Le Sprinteur des Anneaux

Un nouveau Mario est toujours un événement même si ces dernières années, Nintendo a multiplié les sorties de jeux Mario entre nouveautés, remasters et remakes. Pour autant cela faisait près de douze ans , qu'aucun nouveau jeu de plateforme Mario en 2D n'était sorti des ateliers de fabrication de Nintendo. Mais comment être à la hauteur de tant et tant de chef d'œuvre et de souvenirs d'enfance ? Comment, après toutes ces années, réussir à provoquer l'émerveillement dans les yeux et le cœur des petits et des grands ? C'est sûrement là que réside la magie de Nintendo, celle de réussir à chaque fois (ou très souvent) à nous faire rêver et croire, l'espace de quelques heures, à tous les enchantements.

Super Mario Bros. Wonder, est un jeu à la fois simple et accessible à tous mais pas dénué de challenge et de subtilités; un jeu familier et novateur à la fois qui a un coup d'avance sur ses concurrents et porte en lui les germes de 1000 autres jeux !

Avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo transcende ses propres règles et en impose d'autres sans en avoir l'air notamment en intégrant les ennemis de Mario au level design ou encore en ajoutant un système de badges qui confèrent des bonus ou des malus, dévoilant leur plein potentiel, une fois le jeu terminé une première fois. Le jeu innove aussi avec le principe des Fleurs Prodige qui transforment tout d'un coup les niveaux et apportent de l'extravagance, de l'inattendu et un émerveillement constant. On pourrait aussi évoquer les Fleurs Cancan, moins anecdotiques qu'il n'y paraît, qui créent un véritable lien entre le jeu et le joueur ou encore la possibilité de jouer avec Yoshi ou Carrotin, ce qui finalement ne facilite pas tant que ça l'aventure et permet de découvrir le jeu d'une manière différente...

Super Mario Bros. Wonder est un jeu tellement bien réalisé et pensé dans ses moindres détails qu'on ne se rend pas forcément compte du tour de force qu'il constitue. Des jeux aussi fluides et "évidents" ne courent pourtant pas les rues. Aussi génial seul qu'à plusieurs, Super Mario Bros. Wonder, c'est encore une fois l'école Nintendo dans toute sa splendeur et une vraie "master-claque" !

Dans notre TEST, Super Mario Bros. Wonder a reçu la note obligégatoire de 9/10

C'est Noël sur Nintendo Switch. Surprenant de bout en bout et bourré d’idées et d’invention, Nintendo nous offre avec Super Mario Bros. Wonder un nouveau maître étalon du jeu de plateforme 2D et l'un des meilleurs jeux Mario !

Pour en savoir plus sur retrouvez NOTRE TEST COMPLET : Le carnaval de Mario

Et voilà pour notre petit tour d'horizon des quatre jeux de plateformes multijoueurs de la Nintendo Switch sortis en 2023 . N'hésitez pas à donner votre avis et à nous dire quel est votre préféré en commentaires.

Lire aussi :

Et aussi :