SONIC Superstars : analyse et comparaison des versions PC, Xbox, Playstation et Nintendo Switch

Depuis le mois dernier, Sonic est de retour dans un jeu de plateforme explosif et très réussi : SONIC Superstars. Son plus gros défaut est peut-être d'être sorti en même temps que Super Mario Bros. Wonder, obligeant les fans à faire un choix, tout du moins sur Switch. Mis à part ça, le jeu réussi à reproduire le gameplay des jeux originaux en l'agrémentant de petites nouveautés plus ou moins bien trouvées. Le titre est peut-être un peu court en ligne droite avec une difficulté mal dosée mais il dispose de plusieurs modes et une fois le mode Histoire terminé, une autre aventure débute...

Si vous vous demandez ce que SONIC Superstars a dans le ventre, et plus particulièrement la version Switch du jeu, le site Digital foundry a passer au crible les différentes versions du titre, comparant et analysant leurs performances. Pour la Switch, le réusltat est plutôt bon. Visuellement la version Switch est (forcément) en dessous des autres mais par contre, elle reste stable en 60 fps tout le long de l'aventure. pour en savoir plus, retrouvez l'analyse de Digital foundry ci-dessous et pour en savoir plus sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI.

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible depuis le 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

