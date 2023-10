SONIC Superstars : revue de tests et premières notes

SONIC Superstars sera là mardi ! Le nouveau jeu de plateforme 2D de Sonic s'annonce à la fois comme un renouveau et une sorte de New Super Sonic. Si nous n'avons pas encore pu mettre la main dessus et que nous ne sommes pas les seuls (voir notre news spéciale) les premières critiques sont tombées- quasiment toutes concernant la version PS5 et le moins qu'on puisse dire c'est que le jeu divise. Si globalement les critiques sont plutôt bonnes, il y en a quelques-unes qui sont moyennes. A priori, beaucoup s'accordent pour dire que le jeu est au minimum sympathique mais que le multijoueur ne fonctionne pas à cause de la vitesse des personnages qui laisse souvent les joueurs à la traîne.

Sur Metacritics, le metascore du jeu est actuellement de 75/100. En attendant de nous faire notre propre avis du jeu sur Nintendo Switch, nous vous invitons à lire un florilège des tests parus dans le monde entier avec la note et le lien pour lire la critique complète.

REVUE DE PRESSE SONIC SUPERSTARS

Gaming Trend : 9/10

Sonic Superstars représente certaines des meilleures plates-formes 2D que nous puissions offrir. Il réserve des surprises constantes tout en offrant une tonne de marge de maîtrise. Le jeu est un délice du début à la fin et au-delà.

VGC : 4/5 :

Si vous considérez Sonic Mania comme une sorte de projet de remixage, alors Sonic Superstars est le jeu le plus proche de l'ère Mega Drive / Genesis depuis Sonic & Knuckles. Il est court et ses gadgets (optionnels) ne sont pas tous géniaux, mais là où ça compte - l'apparence, le son, la physique - il reproduit à la perfection l'ambiance du début des années 90.

Games Radar :4/5

Sonic Superstars est un jeu très sympa, fidèle aux classiques originaux à défilement horizontal tout en répondant très bien aux goûts modernes. Bien qu'il y ait quelques frustrations et un air de qualité incohérent dans ses 12 zones, il est fondamentalement bien produit, regorgeant de choses à faire et de modes de jeu

ActuGaming : 7/10

Sonic Superstars a voulu renouveler la formule classique en 2D sans trop s’écarter des bases qui ont fait son succès et cela fonctionne globalement plutôt bien

IGN : 7/10

... les nouvelles idées de Sonic Superstars donnent l'impression d'être un mélange à la fois intéressant et peu judicieux, ce qui en fait un jeu Sonic amusant, mais pas vraiment Super

God is a Geek : 6,5/10

Même si j'ai eu beaucoup de problèmes avec Sonic Superstars, cela reste un jeu amusant. Courir à travers les étapes et rebondir sur des crabes robots est toujours aussi amusant, et les différents mondes thématiques regorgent d'éléments passionnants.

Push Square : 6/10

Nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec Sonic Superstars. Fondamentalement, il s'agit d'un jeu Sonic à défilement latéral très agréable, mais les deux éléments les plus importants - les pouvoirs des émeraudes du chaos et le mode coopératif - sont sans doute les pires parties du jeu.

JVFrance : 6/10

Ne vous y trompez pas : la note peut sembler un peu cinglante mais en réfléchissant d’un point de vue purement consommateur, Sonic Superstars est vendu à un tarif un peu élevé pour l’offre globale qu’il propose. Passé cette déconvenue épicée, c’est un véritable petit bonbon dont on se délecte avec nostalgie pour les fans de la première heure, et avec plaisir pour les nouveaux venus.

Gaming Bolt : 5/10

J'avais de grands espoirs pour Sonic Superstars. Quand tout a commencé avec cette cinématique animée de style classique et la promesse d’aventure dans ces toutes nouvelles zones, il y avait de l’enthousiasme. Les premiers actes semblaient également bien, même si la présentation laissait à désirer, mais l'expérience est tombée d'une falaise au fur et à mesure qu'elle avançait.

SONIC Superstars sera disponible à partir du 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

Lire aussi :