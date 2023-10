Super Mario Bros. Wonder : tous les tests et toutes les notes

Super Mario Bros. Wonder est LA ! La hype est à son paroxysme. Cela faisait longtemps qu'un Mario 2D n'avait pas suscité un tel enthousiasme. Il est vrai qu'à force, la série New Super Mario Bros. donnait l'impression d'avoir dévoilé tous ses atouts et atteint son plein potentiel avec l'épisode U (sans parler de la possibilité de créer ses niveaux dans Super Mario Maker 2). Avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo remet les pendules à l'heure ou plutôt les compteurs à zéro. Nouvel univers, nouveaux items et nouveaux mécanismes de jeu sont donc au programme de ce Mario, et à priori, ça plait déjà. En effet, les tests du jeu sont en ligne depuis hier, et globalement, les notes sont très bonnes. le jeu reçoit de nombreuses éloges pour ses idées et sa créativité et finalement peu de critiques... Certains reprochent tout de même des boss toujours un peu faibles et des niveaux trop faciles... Cependant pas de quoi véritablement altérer le plaisir de jeu. Super Mario Bros. Wonder reçoit d'ailleurs une flopée de 10/10 et pour le moment, la note la plus basse attribuée au jeu est de 7/10. De notre côté, Super Mario Bros. Wonder, c'est 9 ! Pour nous, le jeu est une vraie pochette surprise remplie de niveaux délirants, d'idées et de secrets qui en font un des meilleurs jeux Mario 2D. Actuellement, avec un Metascore de 93/100 (sur le site Metactitic qui compile plusieurs tests et notes du monde entier) Super Mario Bros. Wonder est bien parti pour s'imposer comme un nouveau hit sur Nintendo Switch.

Retrouvez ci-dessous, un florilège des tests publiés dernièrement avec leur note et le lien pour les lire.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder sortira officiellement le vendredi 20 octobre 2023 .

Test de Nintendo-Master : 9/10 - Lire notre test ICI

Nintendo s’est vraiment surpassé pour déjouer nos attentes et nous offrir des passages inédits et psychédéliques jamais vus dans aucun autre jeu. Avec Super Mario Bros. Wonder, c’est Noël avant l’heure sur Nintendo Switch ! Le nouveau Mario a tout du cadeau de Noël bourré de magie, de couleurs et de surprises à même de raviver la petite flamme qui brûle dans le cœur de chaque gamer.

Revue de presse FR

Gameblog 10/10 - "Un jeu de plateforme qui fait un bien fou dans le paysage et qui en prime apporte un véritable coup de fouet à une franchise qui avait tendance à trop se reposer sur ses acquis." - lire le test ICI

Puissance-Nintendo : 20/20 -" Etonnant, amusant, agréable, Super Mario Wonder est une très bonne surprise que Nintendo signe pour le 7e Noël de sa console" - Lire le test ICI

Nintendo-Town : 9.5/10 "Les développeurs sont parvenus à insuffler à leur titre un grand élan de nouveautés, avec de nombreuses facettes à découvrir, des niveaux débordants de charme, et des défis originaux" - lire le test ICI

Jeuxvideo.com : 18/20 - "Nintendo livre une prestation quasi-parfaite. Presque quinze après New Super Mario Bros. Wii, ce nouvel épisode fait renouer la série de jeux plateformes en 2D avec l’exceptionnel" - lire le test ICI

JeuxActu 8/10 -"oui le Royaume Fleur ressemble comme deux gouttes d'eau au Royaume Champignon, et oui le jeu manque un peu de challenge (cible enfant oblige), mais l'exécution est tellement impeccable et la proposition maîtrisée qu'il est impossible d'y voir là le meilleur jeu de plateforme 2D Mario jamais créé."- lire le test ICI

Gamekult 8/10 - Super Mario Bros. Wonder est- suite réservée aux abonnés"- lire le test ICI

Revue de presse étrangère

VGC : 10/10 -" En mettant l'accent sur les nouvelles idées plutôt que sur la nostalgie, un design épuré et une présentation saisissante, Super Mario Bros. Wonder est sans aucun doute la sortie 2D la plus mémorable du plombier depuis les années 1990"- lire le test ICI

Nintendo Life : 9/10 - "Super Mario Bros. Wonder est tout simplement le meilleur jeu Mario 2D depuis Super Mario World. " - lire le test ICI

Eurogamer 5/5 "Une cascade infinie d'idées dans un jeu qui emmène Mario dans des endroits merveilleusement étranges.​"- lire le test ICI

MyNintendoNews 10/10 - "Super Mario Bros. Wonder est un chef-d'œuvre de fantaisie, et je peux dire avec la plus grande certitude qu'il s'agit de l'un des plus grands jeux de plateforme jamais créés par Nintendo."- lire le test ICI

IGN : 9/10 "Super Mario Bros. Wonder établit une nouvelle norme des jeux de plateforme Mario 2D. C’est coloré, c’est vivant et c’est joyeux"- lire le test ICI

Digital Trends 10/10 - "Super Mario Bros. Wonder est à la fois un retour à la forme et une délicieuse transformation de la série classique en 2D.""- lire le test ICI

Digital Spy : 7/10 -"Wonder est trop décousu pour être considéré comme un classique et ne tire souvent pas le meilleur parti de ses meilleures idées. Son approche dispersée et son recours excessif aux gadgets auraient dû être un peu freinés, afin que la dernière sortie de Mario puisse ressembler davantage à une aventure qu'à une série de niveaux individuels non connectés". lire le test ICI

