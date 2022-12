Avis Casque Logitech G435 LIGHTSPEED & Bluetooth sans Fil compatible Nintendo Switch à petit prix

Depuis la mise à jour 13.0.0 datant d'il y a un peu plus d'un an, la Nintendo Switch permet de brancher un casque sans fil en Bluetooth. Si vous cherchez un casque sans fil léger, compact et "pas cher" pour votre console, le casque G435 de Logitech G est une option à envisager. En effet, nous avons pu tester ce casque disponible en différents coloris, dont un raccord avec la Switch aux Joy-Con Bleu et Rouge (même si tous fonctionnent sur Nintendo Switch) et notre avis est plutôt positif. Très léger (165g) le casque est d'abord très élégant avec de belles finitions, notamment grâce à son cadre recouvert de tissu et ses oreillettes à mémoire de forme qui lui assure un confort très appréciable. Il dispose de deux micros Beamforming très discrets puisqu'il s'agit de deux simples fentes mais aussi de deux systèmes de connexion, en Bluetooth ou via une clé USB grâce au système de Logitech, Lightspeed. Néanmoins pour la Nintendo Switch, le micro et la connexion Lightspeed ne sont pas compatibles. Cela reste néanmoins des éléments à prendre en compte si vous souhaitez aussi utiliser le casque sur d'autres appareils, comme les Playstation, le PC et même les mobiles.

Pour la Nintendo Switch, la connexion Bluetooth se fait très facilement via les Paramètres de la console (avec une connexion jusqu'à 10 mètres qui reste stable même si vous allez faire un petit tour à la cuisine ou aux toilettes qui se trouvent à l'autre bout de votre appartement- à moins d'habiter peut-être dans un château). Attention néanmoins à vérifier que le casque ne se trouve pas en mode Lightspeed pour vous éviter une bonne prise de tête... Assurez-vous aussi que le casque dispose de la dernière mise à jour à effectuer sur PC via Lightspeed.

Le casque se recharge grâce à une prise USB-C et un cordon (fourni dans le coffret). Logitech annonce une autonomie de près de 18 heures ce qui est assez correct, surtout qu'on peut le recharger facilement. On a cependant pas pu vérifier précisément ce point mais il est clair qu'il reste opérationnel pendant très longtemps puisqu'on a pu en profiter pendant de longues sessions de jeu de plusieurs heures sur Nintendo Switch sans qu'on ait besoin de le recharger.

Au niveau de la qualité du son, on est pas déçu. Le son est clair et on se retrouve bien dans l'ambiance des jeux- chaque son, bruitage et musique se détachant parfaitement. Conformément à la loi, le débit est limité à 100 dB et il y a même une sécurité pour descendre à 85 dB. On accède très facilement aux commandes de volumes sur le côté du casque et même au bouton sourdine.

Le casque permet en outre une utilisation sur d'autres supports via Bluetooth ou Lightspeed avec, en prime l'utilisation d'un micro intégré (et même de deux). Notez cependant que le micro est un peu décevant. Le son est en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre lorsqu'on converse avec un ami, par exemple, sur un réseau quelconque. Cependant, pour des conversations privés ça passe mais il est clair que pour une utilisation plus professionnelle, le micro ne fera pas le poids. Pour finir, si vous êtes soucieux de l'environnement, Logitech est fier de préciser que le G435 est son casque le plus durable à ce jour (voir détails ci-dessous.)

En résumé, le G435 de Logitech G est un casque sans fil petit, élégant et compact avec un bon rapport qualité-prix (comptez entre - plus ou moins - 50 et 80 euros ) qui assure un confort d'écoute très agréable et se couple parfaitement à la Nintendo Switch (quelque soit son coloris).

Retrouvez ci-dessous toutes les spécificités du casque G435 de Logitech G :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DÉTAILS DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Compatibilité Technologie sans fil LIGHTSPEED: Port USB 2.0 (type A). PC avec Windows® 10 ou version ultérieure, macOS X 10.14 ou version ultérieure, PlayStation 5 ou PlayStation 4 Bluetooth : Dispositifs avec connectivité audio Bluetooth comprenant désormais Nintendo Switch Compatible avec Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech et Windows Sonic Spatial Sound PC : Prise en charge intégrale (pas G-Hub) Playstation 4 et 5 : Stéréo sans fil USB uniquement Nintendo : OUI, BT

Casque Poids : 165 g Dimensions : 163 × 170 × 71 mm Transducteurs audio : 40 mm Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz Impédance : 45 ohms (passif) Sensibilité : 83,1 dB SPL/mW Volume maximum : <100 dB avec limiteur à <85 dB en option

DOUBLES MICROPHONES BEAMFORMING INTÉGRÉS Réponse en fréquence : 100Hz-8KHz

Portée sans fil Jusqu'à 10 mètres via le récepteur USB LIGHTSPEED ou par connexion Bluetooth

BATTERIE (RECHARGEABLE) Temps de jeu : 18 heures Port de charge : USB-C Câble de charge : USB-A à USB-C

CARACTÉRISTIQUES DE DURABILITÉ De la conception à la livraison, sans oublier la production, nous utilisons du plastique recyclé dès que possible, nous créons des emballages responsables et nous avons obtenu la certification CarbonNeutral® pour G435. PLASTIQUE RECYCLÉ Les pièces en plastique contiennent au minimum 22% de plastique recyclé certifié au poids, afin d’offrir une seconde vie aux équipements électroniques et contribuer à mettre en place une économie plus circulaire.

EMBALLAGE RESPONSABLE L'emballage papier est fabriqué à partir de bois de forêts certifiées par le FSC. En choisissant ce produit, vous soutenez une gestion durable des forêts dans le monde entier.

CERTIFIÉ CARBONNEUTRAL Pour chaque produit acheté, nous finançons un programme de compensation carbone de très haute qualité, dans l’optique de réduire notre empreinte carbone à zéro.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 2 ans de garantie matérielle limitée NUMÉRO DE RÉFÉRENCE Blue and Raspberry : 981-001062

981-001062 Off White and Lilac : 981-001074

981-001074 Black and Neon Yellow : 981-001050

CONTENU DU COFFRET Casque G435

Récepteur sans fil USB-A LIGHTSPEED

Câble de charge USB-C vers USB-A

Documentation utilisateur

Source : Logitechg