La revue de presse de Splatoon 3 : tous les tests et toutes les notes

Les calamars s'apprêtent à jeter l'encre pour la troisième fois sur Nintendo Switch avec Splatoon 3; un troisième opus qui semble s'inscrire dans la continuité des deux précédents en offrant plus de contenu et de nouveautés si on se fie aux premiers tests parus sur le net dont le nôtre. Globalement, les tests semblent unanimes pour dire que Nintendo a amélioré à peu près tout ce qui a toujours fait la force et l'originalité de la licence... Après, certains seront plus enthousiastes que d'autres... Pour autant, si on est fan de Splatoon, il semble qu'il soit difficile et de passer à côté de cette nouvelle aventure. Pour vous en convaincre- ou pas, retrouvez un florilège de tests de Splatoon 3 publiés dans les dernières heures. Pour chaque test, outre la note, une citation et le lien pour le lire.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible officiellement à partir du 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch.

REVUE DE PRESSE DE SPLATOON 3

TEST FR

TESTS US & UK :

SANS NOTE :

POLYGON - "Manque d'ambition" et de "changements majeurs" ; Pas aussi excitant que l'opus original" - LIRE LE TEST

"Manque d'ambition" et de "changements majeurs" ; Pas aussi excitant que l'opus original" EUROGAMER - "Spectaculaire" et "brillant" mais "Il manque le choc de la nouveauté" - Le mode solo vaut a lui seul le coup - LIRE LE TEST

,

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Lire aussi :