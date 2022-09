Zelda, Metroid Prime, jeux GameCube... Toutes les rumeurs sur le prochain Nintendo Direct

Les rumeurs autour d'un Nintendo Direct qui serait diffusé dans les prochains jours continuent de fleurir ici ou là. On a déjà évoqué le fait qu'il était plus que probable qu'un Nintendo Direct soit publié en septembre car c'est depuis des années , toujours le cas- voir ici pour les détails. De plus, le catalogue de sortie de la Nintendo Switch a encore quelques trous et il est encore tout à fait temps pour Nintendo de les remplir d'un coup. La fin d'année manque en effet encore de jeux grand-publics et de party-games... Sans compter que le catalogue de jeux de la Nintendo Switch en 2023 est quasi vide et qu'il faudra bien à un moment donné annoncer les premiers jeux qui sortiront l'année prochaine , quand bien même une Nintendo Switch 2 sortirait dans l'année .

Bref, encore une fois, pas besoin d'être un insider pour penser que un nouveau Nintendo Direct sera publié d'ici peu . Pour autant, malgré tout, cela reste pour le moment, que des rumeurs et des extrapolations... Si vous faites partie de celles et ceux qui préfèrent ne pas se faire de plan sur la comète, vous êtes sûrement en train de lire cette phrase par erreur. Pour les autres, retrouvez ici, les principales rumeurs qui circulent sur cet hypothétique Nintendo Direct.

NINTENDO DIRECT - SEPTEMBRE 2022 - RUMEURS

Remasters Zelda Wii U : Sortie des portages de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD, les remasters précédemment sortis sur Wii U. C'est une rumeur propagée par Jeff Grubb, un journaliste qui s'est fait un nom en surfant sur les attentes des fans de Nintendo. A priori, il a parfois vu juste mais ils 'est aussi parfois trompé. Dans le cas des portages des deux remasters Wii U, c'est une rumeur qui court depuis longtemps. Les jeux seraient prêts depuis un certain temps mais contrairement à The Legend of Zelda: Skyward Sword , qui a eu droit à une version conçue pour la Switch, il ne s'agirait que de simples portages des remasters Wii U, adaptés pour la Switch (avec, pour faire simple, le double écran et le Miiverse en moins.) Après, on ne sait pas si les jeux sortiraient indépendamment en boîte ou sur l'eShop en téléchargement ou si on les retrouverait en bundle dans une compilation façon The Legend of Zelda 3D All-Stars (avec pourquoi pas, d'autres jeux...)

Zelda BOTW 2 : Toujours selon Jeff Grubb, le Nintendo Direct pourrait nous donner des nouvelles de Zelda BOTW 2, la suite tant attendue de Breath of The Wild, qui était il y a encore quelques mois, prévue pour 2022 . Désormais attendue au printemps 2023 , cette suite reste encore bien mystérieuse. Nintendo pourrait en profiter pour nous dévoiler enfin son titre... Alors, c'est vrai que vu le statut spécial du jeu, on pourrait penser que Nintendo préfèrerait lui réserver un événement spécial... Mais Jeff Grubb prédit beaucoup de Zelda et même...

Jeux GameCube : les jeux GameCube sur Switch, c'est un autre marronnier, c'est à dire une histoire qui revient régulièrement... Il faut dire que si la Switch a vocation a devenir le petit musée des jeux vidéo accueillant toutes les licences et tous les jeux sortis ou à venir, la logique voudrait que Nintendo commence par faire venir sur Switch, les jeux de ses propres consoles. Jusqu'à présent, Nintendo a réédité le catalogue de ses anciennes consoles via des applications disponibles avec le Nintendo Switch Online. La dernière console en date : la N64. La GameCube pourrait être la suivante mais pas forcément via une application (même si on aimerait bien une manette GameCube pour Switch...) De toute façon, les rumeurs du retour des jeux GameCube sur Switch, coloportées par des habitués des rumeurs, évoquent surtout une série de remasters GC dont notamment celui de F-Zero GX. Il faut aussi noter que Metroid Prime, Zelda : The Wind Waker et Zelda: Twilight Princess sont à la base, des jeux GameCube... Faut-il y voir un lien ou une explication à la rumeur?

It Takes Two débarque sur Switch. C'est une rumeur (notamment vue sur Twitter) qui annonce l'arrivée sur la console de Nintendo du hit de 2021 , It Takes Two. Ce "petit" jeu EA Originals a remporté un énorme succès l'année dernière sur Playstation, Xbox et PC, et il aurait tout à fait sa place sur Nintendo Switch. A priori, il sera présent dans le Direct pour une sortie cette année .

Beaucoup d'insiders pensent que ce Nintendo Direct de septembre sera "un gros Direct" après l'annulation de l'E3 (et donc du Direct de juin) et la succession de différents évènements durant l'été. Sur le net, la date du lundi 12 septembre revient souvent mais à vrai dire tout est possible et on se doute bien qu'en ce moment même, les plus atteints sont focus sur les réseaux de Nintendo dans l'attente d'une annonce... Espérons pour eux qu'elle viendra vite. Notez que cet article sera régulièrement mis à jour et vous retrouverez ici-même toutes les dernières rumeurs qui ne manqueront pas survenir dans les heures et jours qui viennent avec des liens vers nos articles dédiés.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire si parmi ces rumeurs, certaines annonces vous titillent et si vous en espérez d'autres. Banzaï.

