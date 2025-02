Wario Land 4 : le hit GBA revient la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Bonne nouvelle ! Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel vont pouvoir (re)jouer dès la semaine prochaine au classique de la GBA, Wario Land 4.

Sorti au début des années 2000 , Wario Land 4 est, comme son nom ne l'indique pas, le cinquième opus de la célèbre série (en incluant Virtual Boy Wario Land) débutée en 1994 sur GameBoy avec Wario Land: Super Mario Land 3.

Bourrée d'action et de surprises, cette aventure haute en couleur nous entraîne dans un tourbillon de délires avec un Wario se transformant tour à tour en boule de neige, en chauve-souris ou encore en zombie.

Wario Land 4 sera ajouté à la bibliothèque Game Boy Advance du Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 14 février 2025 . Retrouvez un trailer et une présentation de ci-dessous;

Wario, le maniaque du butin, croit avoir flairé son plus beau coup : une fabuleuse pyramide d'or truffée de trésors. Seul petit problème, ses habitants ne sont pas près de lâcher le pactole... Mais Wario ne se décourage jamais !

Dans Wario Land 4, notre avide héros est plus vulnérable que dans ses précédentes aventures. Fini l'invincibilité ! Heureusement, il peut se transformer en Bat Wario, Wario Rebondissant, Wario Zombie, et bien plus encore pour mener ses plans à bien !