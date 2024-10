Nintendo Switch Online + Pack additionnel : Nintendo tease des nouveautés pour 2025

Alors qu'une nouveauté à venir sur le Nintendo Switch Online va bientôt pouvoir être testé par quelques chanceux, l'extension de l'abonnement, le Pack additionnel, se prépare à fêter ses trois ans (et oui déjà !)

En effet, c'est le 26 octobre 2021 que ce nouveau service a débarqué sur Nintendo Switch, permettant non seulement d'accéder à la bibliothèque des jeux N64 et Mega Drive (puis Game Boy Advance) mais aussi de profiter "gratuitement" des DLC payants de Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons.

Et si depuis leur lancement, les bibliothèques de jeux N64 et GBA ont continué, bon an mal an, à se remplir au compte-goutte, il semblerait que Nintendo n'ait pas l'intention abandonner le service pour le moment et prévoit même des nouveautés pour l'année prochaine .

En effet, dans un mail envoyé à certains joueurs; Nintendo nous demande de "rester à l'écoute" pour découvrir ce que nous réserve l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel en 2025 ...

Alors, nouvelles Consoles Virtuelles comme la GameCube ou la Dreamcast ? Ou va-t-on enfin avoir une version Nintendo du Game Pass ou du Playstation Plus ? A moins qu'il ne s'agisse de nouvelles options ou encore, soyons fou, du retour de la chaîne météo de la Wii? (c'était super, non ?)

A ce stade, tout est possible et il est fort possible que Nintendo déjoue encore toutes les attentes et les pronostics (qui aurait parié sur la sortie d'un réveil à 100€ ?) Peut-être que le mystérieux test à venir répondra (au moins en partie) à ces questions.... En attendant d'autres développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Quelles nouveautés l'année prochaine apportera-t-elle aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel ? Restez à l’écoute pour le savoir

La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 19.0.0 - Tous les détails

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

