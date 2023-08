GoldenEye 007 : les graphismes de la version Nintendo Switch Online auraient été améliorés

Même si on peut lui préférer Perfect Dark, sa suite spirituelle, GoldenEye 007 est un titre charnière développé à la fin des années 90 par le studio anglais Rare pour la Nintendo 64. Extrêmement soigné et mélangeant élégamment le FPS, l'exploration et l'infiltration, GoldenEye 007 est un jeu qui s'est imposé dans le paysage vidéoludique mondial et est souvent présenté, encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs jeu de tir et d'action jamais développé.

Depuis le 27 janvier dernier , celles et ceux qui n'y avaient jamais joué, peuvent le vérifier notamment sur Nintendo Switch via l'application de jeux N64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Cependant, tout n'est pas parfait. D'abord, pour réellement avoir une chance d'apprécier le jeu en 2023 , il faut absolument avoir en sa possession la manette N64 sans fil de la Nintendo Switch (et ensuite comprendre comment la tenir...) Ensuite, malgré la Haute définition et l'écran large, les graphismes ont forcément vieilli même s'ils ont leur charme. Plus embêtant, certains joueurs ont pointé du doigt des textures plus pauvres que dans le jeu original et des effets absents ou moins percutants... Rien de bien méchant mais forcément une déception pour les fans du jeu.

Plusieurs mois après sa publication sur Nintendo Switch, on est donc heureux d'apprendre que le jeu a, apparemment, été mis à jour et ses graphismes, améliorés. En effet, , d'après le datamineur Graslu00, Nintendo aurait profité de la dernière mise à jour du Nintendo Switch Online (avec l'ajout de Pokémon Stadium 2 et de Pokémon TCG- voir ici) pour apporter quelques améliorations au jeu et notamment retravailler certaines textures. Sur son fil Twitter, le datamineur a fait la liste des améliorations mais aussi des problèmes qui restent toujours présents.

Pour être honnête, nous n'avons pas vérifié mais nous vous invitons à découvrir ses captures d'écran de comparaison et la traduction de ses constatations ci-dessous pour vous faire votre avis. C'est dans tous les cas encourageant de voir que Nintendo continue de travailler sur ces jeux rétro, même bien après leur sortie. D'ailleurs, peut-être que d'autres jeux des consoles virtuelles de la Nintendo Switch ont eu droit à des mises à jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos constatations et nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Constatation des améliorations et des problèmes existants sur GoldenEye 007 d'après Graslu00 :

Correction des textures sur le barrage

Correction des textures sombres sur le bunker

La qualité audio est... pire ?

La fumée est toujours "cassée" sur certaines cartes

Les cavernes tournent toujours à 15FPS

Les objets explosés sont toujours trop sombres

Le plan de piste est toujours trop sombre

Les bâtiments des rues sont toujours affectés à tort par le brouillard

Les textures des armes du menu de la montre sont toujours "cassées"

L'éclair du canon est toujours trop faible sur l'AR33 et le RCP-90

Beaucoup d'autres problèmes...

Inutile de dire que la version Xbox est toujours le même gâchis qu'il y a presque 8 mois.

Et bien sûr, le jeu est toujours injouable sur autre chose que la manette N64 de la Switch. Ils ne prendront pas la peine d'ajuster les plages ou la sensibilité pour les joy-cons ou les pro controller.