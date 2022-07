Pokémon Puzzle League débarque dans l'émulateur Nintendo 64 du Nintendo Switch Online ce mois-ci

Sans grande communication de la part de Nintendo, la formule Nintendo Switch Online + Pack Additionnel continue d'améliorer son catalogue de jeu et poursuit cette fois-ci dans le flou sa quête pour attraper tous les grands hits de la Nintendo 64. Après Pokémon Snap le mois dernier , c'est au tour de Pokémon Puzzle League de débarquer dans l'offre de jeux Nintendo 64 dès le 15 juillet prochain .

Dans ce titre, vous devrez résoudre des puzzles pour vaincre vos adversaires dans des combats de Pokémon d'un tout nouvel ordre et avec des mécaniques inédites. Pokémon Puzzle League est sorti sur Nintendo 64 le 2 mars 2001 chez nous, soit il y a près de 21 ans ! Un hit de plus pour le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui continue de garnir gratuitement son offre pour ses abonnés. Nintendo a pour l'occasion montée une courte bande-annonce pour dévoiler ce nouveau titre, vous pouvez la visionner ci-dessous.

Préparez-vous pour des combats Pokémon qui vont remuer vos méninges ! Pokémon Puzzle League rejoint le catalogue Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 15/07.

Bienvenue dans Pokémon Puzzle League ! Être sélectionné pour participer au Tournoi officiel de la Puzzle League est l'un des plus grands honneurs qu'un dresseur de Pokémon puisse mériter.

Dans ce tout nouveau type de bataille de Pokémon, vous devrez utiliser vos Pokémon les plus puissants pour affronter les meilleurs entraîneurs de Puzzle League Village.

Pour réussir dans Pokémon Puzzle League, vos doigts doivent être rapides et votre cerveau doit travailler encore plus vite. Les vrais Pokémon Puzzle Masters découvriront de nombreuses façons de jouer au jeu, mais l'idée de base est de détruire des pièces de puzzle en associant trois blocs ou plus de la même couleur.

Plus vous éliminez de pièces de puzzle en même temps, plus vous marquez de points. Si vous combattez un autre entraîneur, vous pouvez envoyer de puissantes attaques à son plateau de puzzle en complétant de gros combos et des chaînes de compétences. Si vous ne pouvez pas effacer votre pile de pièces de puzzle avant qu'elles n'atteignent le haut de l'écran, vous êtes condamné.

Vous découvrirez de nombreux défis en parcourant Puzzle League Village, du passionnant mode Puzzle 3D aux exercices d'ecchymoses cérébrales à l'Université Pokémon Puzzle.

La meilleure façon de découvrir Pokémon Puzzle League est d'amener un ami dans votre aventure.

Les batailles passionnées de Pokémon à deux joueurs sont si intenses et pleines d'action que vous pourriez oublier de respirer !

Êtes-vous prêt pour ce nouveau type de Pokémon Battle ?