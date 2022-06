Pokémon Snap : le jeu original de la N64 est disponible - Vidéo de gameplay sur Nintendo Switch

Si vous avez connu l'ère de la Nintendo 64, vous avez forcément joué à Pokémon Snap sorti sur la console 64 Bit de Nintendo, il y a de la plus de 22 ans (et oui déjà !) Exploitation intelligente de la licence Pokémon, à une époque ou Nintendo mettait un point d'honneur à ne jamais refaire le même jeu, Pokémon Snap est un safari photo bourré de belles idées et de surprises. C'est en quelque sorte un vrai "rail-shooter" Pour y rejouer ou le découvrir, vous pouvez désormais retrouver le jeu dans la bibliothèque de titres N64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez une vidéo de gameplay du jeu en français.