Banjo-Kazooie revient cette semaine sur Nintendo Switch - Trailer

Si Microsoft fait l'évènement cette semaine avec l'acquisition d'Activision, de nombreux gamers se souviennent forcément qu'il y a 20 ans , une autre acquisition de Microsoft avait fait l'effet d'une bombe dans le Nintendoverse; celle du studio anglais Rare, à l'origine de nombreux hits exclusifs à la N64 dont Goldeneye 007, Perfect Dark, Conker's Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, Jet Force Gemini, Mickey Speedway USA, Donkey Kong 64 ou encore Banjo-Kazooie. Si finalement, ce rachat ne portera pas bonheur à Microsoft (ni à Rare) il empêchera pendant longtemps les fans de Nintendo de rejouer (sur une console Nintendo du moins) à la plupart de ces hits. Autant dire que l'on est très heureux d'apprendre que dès demain, on pourra retrouver Banjo-Kazooie via l'application N64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour rappel, Banjo-Kazooie est l'un des rares jeux de plateforme 3D si ce n'est le seul à avoir réussi, à l'époque, à égaler (voire à surpasser) le maître Super Mario 64. Evidemment on vous en reparle très vite.

Embark on a wild quest with an unlikely pair! The adventures of Banjo and Kazooie begin here!



Banjo-Kazooie is coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 1/20! #Nintendo64 pic.twitter.com/R349r8gbvD