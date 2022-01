Microsoft acquiert Activision Blizzard et son catalogue de jeux incluant Call of Duty et Crash Bandicoot pour 68,7 milliards de dollars

C'est un coup de tonnerre dans l'industrie vidéoludique : Microsoft vient de s'offrir le groupe Activision Blizzard King pour la somme record de... 68,7 milliards de dollars ! Une somme tellement ahurissante que l'on a presque du mal à la visualiser. Pour comparaison, 68,7 milliards de dollars c'est plus que la valeur nette de Nintendo estimée au 17 janvier 2022 à 59,39 milliards de dollars. C'est aussi 16 fois plus que la somme déboursée en 2012 par Disney pour acquérir Lucasfilm et son catalogue Star Wars (pour "seulement" 4,05 milliards .) Autant dire que c'est vertigineux, même pour Microsoft qui pulvérise son record de 26,2 milliards de dollars déboursée en 2016 pour obtenir le réseau social LinkedIn. Cela fait d'ailleurs passer sa précédente acquisition en septembre 2020 pour une petite anecdote, Bethesda Softworks ne lui ayant finalement couté "que" 7,5 milliards de dollars .

Il est clair que Microsoft était très motivé. Son objectif : "devenir la troisième société de jeux vidéo au monde en termes de revenus, derrière Tencent et Sony". Il faut dire que le géant américain met la main sur un catalogue de grosses licences comprenant notamment Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch mais aussi Tony Hawk, Spyro ou encore Crash Bandicoot. Des licences qui pourraient donc bientôt devenir exclusives à Microsoft ou tout du moins plus rares sur les plateformes concurrentes . Pour autant, Phil Spencer s'est voulu rassurant sur ce sujet, assurant dans un communiqué que les différentes communautés jouant aux jeux Activision Blizzard allaient "continuer à être soutenues". En attendant, les licences Activision Blizzard devraient débarquer prochainement (que ce soit avec de nouveaux ou d'anciens jeux) dans l'abonnement Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

Notez que l'acquisition intervient alors qu'Activision Blizzard est dans la tourmente impliquant son dirigeant Bobby Kotick accusé d'avoir entretenu un environnement toxique au sein du groupe et couvert des faits de harcèlement. Malgré ça, il devrait rester le PDG d'Activision Blizzard, au moins jusqu'à ce que l'acquisition soit finalisée.

Alors que pensez-vous de cette acquisition ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires ?

Source : Nintendolife