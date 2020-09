Bethesda Softworks appartient désormais à Microsoft

C'est une jolie prise que Microsoft vient de ramener dans ses filets. En effet, la multinationale américaine s'est offert pour près de 7,5 milliards de dollars la société ZeniMax Media qui englobe notamment, Arkane Studios, ID Software et Bethesda Softworks. Ainsi de grosses licences comme The Elder Scrolls, DOOM, Fallout, Wolfenstein, Dishonored ou encore Quake, deviennent de facto la propriété de Microsoft. Sur le blog officiel de la Xbox, Phil Spencer a d'ailleurs déjà annoncé l'arrivée de ces mastodontes sur le Xbox Game Pass. Pour le moment, on ne sait pas si les futurs épisodes seront exclusifs Xbox même si on peut penser que la société en fera un atout de poids pour ses plateformes et qu'elle s'en gardera, au moins la primeur. Cependant, Microsoft a déjà tenu à préciser que les accords d'exclusivité déjà signés allaient être honorés. On peut aussi penser que le portage de Doom Eternal sur Nintendo Switch ne sera pas remis en cause mais évidemment on attendra d'en avoir la confirmation..

Il est vrai aussi que depuis quelques années, la notion d'exclusivité a évolué permettant à Minecraft par exemple mais aussi Cuphead ou aux deux Ori de sortir sur Nintendo Switch.

Source : Xbox