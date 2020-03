DOOM Eternal dévoile son trailer de lancement

DOOM Eternal se prépare à sortir sur PS4, PC et Xbox One mais pas sur Nintendo Switch puisque la version Nintendo Switch du jeu (sous-traitée par Panic Button) demande un peu plus de temps (voir ici et là). Mais que cela ne vous empêche pas d'apprécier le trailer de lancement sachant que le jeu devrait être à priori le même si on excepte ses graphismes et sa technique...

