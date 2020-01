DOOM Eternal sortira "juste un peu après" les autres versions sur Nintendo Switch

Si vous suivez l'actualité concernant DOOM Eternal, vous savez sûrement que l'objectif initial était de sortir le jeu en même temps sur toutes les plateformes en fin d 'année dernière ... Seulement, Bethesda et id Software ont finalement préféré reporté la sortie du titre qui est désormais prévu le 20 mars prochain sur PS4, PC et Xbox One... Par contre, désormais la sortie de la version Nintendo Switch de DOOM Eternal n'est plus prévue en même temps que les autres (voir ici.). Et si nous n'avons toujours pas de date précise à communiquer, lors d'une entrevue récente publiée par Tildomination, Marty Stratton d'id Software a voulu rassurer les possesseurs de la console de Nintendo. Non seulement le studio Panic Button, en charge du développement de la version Switch du jeu, ont les choses bien en main mais la version Switch n'aura pas un trop gros décalage par rapport aux autres et sortira juste "un peu après" les autres. Une bonne nouvelle en espérant avoir une date très prochainement...

[La version Switch de DOOM Eternal ] sort un peu plus tard que sur les consoles et PC actuels, [...] Nous voulons donner à Panic Button - notre partenaire - le temps dont ils ont besoin pour vraiment peaufiner la version Switch. Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n'avons pas encore annoncé le délai de lancement, mais ce sont des partenaires fantastiques. Ils sont les maîtres de cette plateforme. Nous avons adoré le jeu sur le Switch - la version 2016. J'ai joué à de nombreuses versions mais jouer au jeu sur Switch du début à la fin a été l'une de mes expériences préférées. L'avoir en mode portable était phénoménal. Je pense que c'est ce que nous allons offrir la même chose avec Doom Eternal [...] Nous sommes très intransigeants en l'apportant à la Switch, et Panic Button est vraiment sur une bonne voie. »