DOOM Eternal s'offre un premier spot TV

Bien que la version Switch n'ait pas encore de date programmée, DOOM Eternal continue de préparer sa sortie sur les autres plateformes pour le 20 mars 2020 . Ainsi, Bethesda vient de dévoiler un tout premier spot publicitaire assez court (30 secondes), mais qui risque de faire monter la hype auprès des fans de la licence. En attendant d'en apprendre plus sur notre version hybride, et d'avoir les premiers visuels de ladite version, nous vous laissons donc ci-dessous ce premier spot publicitaire de toute beauté. Il n'y a plus qu'à espérer que l'attente ne soit pas trop longue pour ceux qui l'attendent du côté de Nintendo.