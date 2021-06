Le DLC de Doom Eternal, The Ancients Gods Episode 1 se lance en vidéo

Annoncé en grande pompe durant le Nintendo Direct de cet E3 2021, le premier DLC de DOOM Eternal est enfin disponible sur Nintendo Switch quelque temps après une sortie initiale sur les autres plateformes. DOOM Eternal : The Ancients Gods Episode 1 vous proposera de vivre la suite de l'histoire du jeu de base en incarnant toujours ce bon vieux Doomguy toujours assoiffé de violence et de sang de démons comme l'atteste sa bande-annonce de lancement ci-dessous. The Ancient Gods Episode 1 est le premier épisode d'une duologie de DLC, celui-ci est compris dans le Season Pass de DOOM : Eternal achetable sur l'eShop pour 29,99 euros.

Reprendrez-vous un peu de Doom ?

The Ancient Gods, Épisode 1 est la première extension de campagne de DOOM Eternal, le FPS d’action acclamé par la critique.



Votre guerre n’est pas terminée... la mort de la Khan Maykr a causé un déséquilibre qui menace toute la création. Les légions de l’Enfer ont rasé le paradis et menacent de se répandre dans toutes les dimensions. Avec l’aide d’un ancien allié, frayez-vous à nouveau un chemin jusqu’à Urdak et décidez de l’avenir du cosmos. Vous n’obéissez plus qu’à vous-même, désormais.

Nouvelle Mission

Nouveaux Environnements

Nouveaux Ennemis

Adaptez vos tactiques pour affronter les nouvelles menaces que l’Enfer essaie de vous opposer dans des combats toujours plus profonds et difficiles : l’Esprit, un ennemi éthéré qui octroie force et vitesse supplémentaire aux autres démons, et le Maykr sanglant, un Ange Maykr corrompu armé d’un bâton redoutable qu’il est capable de lancer avec la puissance du tonnerre.

* Un exemplaire de DOOM Eternal n'est pas requis pour profiter de DOOM Eternal: The Ancient Gods, Épisode 1.