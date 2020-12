DOOM Eternal : disponible sur Nintendo Switch - première vidéo de gameplay

On peut dire que la sortie de DOOM Eternal se sera fait attendre... Il aura fallu en effet près de neuf mois pour que Panic Button réussisse à porter DOOM Eternal sur Nintendo Switch. Le jeu, uniquement téléchargeable sur l'eShop est donc désormais disponible sur la console de Nintendo contre 59,99€ pour un poids de 18,8 Go. Au programme la campagne solo du jeu, la possibilité d'activer la visée au gyroscope et un Battlemode permettant d'affronter deux joueurs dans le rôle des démons. Jusqu'au 22 décembre l'achat du jeu vous permet en outre de récupérer le pack Rip and Tear ainsi que Doom 64. Attention, le jeu est Pegi 18.

​En attendant nos premières impressions et notre test complet, retrouvez ci-dessous le trailer du jeu ainsi qu'une première vidéo de gameplay. Enjoy.

