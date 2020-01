Nintendo Switch : des manettes sans fil "améliorées" aux couleurs de DOOM Eternal ou d'Animal Crossing

Si vous êtes un "gamer" et que vous possédez la Nintendo Switch, vous avez déjà très certainement acheté une manette Nintendo Switch Pro qui offre un confort de jeu très différent et disons le bien supérieur aux Joy-Con (qui ont d'autres qualités par ailleurs.) Cependant, la manette Switch Pro coûte cher, d'autant plus si vous voulez en acheter plusieurs pour contenter d'autres "gamers" de votre foyer. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives plus ou moins pertinentes et intéressantes. PowerA, une société qui propose toutes sortes d'accessoires liées aux jeux vidéo, s'en est fait une spécialité. Nous avons déjà relayé ses différentes manettes filaires (notamment ici) et aujourd'hui nous vous présentons les deux dernières de sa série de "manette sans fil améliorée" aux couleurs de Doom Eternal et d'Animal Crossing.

Ces manettes sous licence officielle, reprennent plus ou moins le design de la Switch Pro de Nintendo et lui ajoute deux gâchettes "de jeu avancés pour la programmation des boutons à la volée'. Si la détection de mouvement est prise en charge, par contre pas de vibrations HD ni de compatibilité amiibo. Petit détail qui a son importance, les manettes fonctionnent avec des piles.

Pur vous faire une meilleure idée des deux nouveaux modèles, retrouvez quelques images ci-dessous. Pour le moment, les manettes ne sont pas disponibles à la ventes sur la boutique Amazon de PowerA. Cependant vous pouvez d'autres modèles (sans fil améliorées, filaires, GameCube ) à différents prix en cliquant ici.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sera disponible dès le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Prévu la même date sur de nombreux support, en ce qui concerne DOOM Eternal sortira sur Nintendo Switch "un peu plus tard"...